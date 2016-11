Powerline-Experte devolo macht die Mittelspannungsebene zum schnellen Datennetz.

devolo bietet für jedes Szenario die richtige PLC-Technologielösung an.

(firmenpresse) - Egal ob zur Erweiterung der Smart-Metering-Kommunikation, zur Überwachung und Regelung des Stromnetzes oder als Datenautobahn: die Mittelspannungsebene wird im intelligenten Stromnetz immer wichtiger. Aus diesem Grund hat die devolo AG ihr Produktangebot bereits im Februar 2016 um ein breitbandiges Modem für die Datenkommunikation auf der Mittelspannungsleitung ergänzt. Das devolo BPL Modem MV bekommt nun mit dem devolo G3-PLC Modem MV eine Technologievariante zur Seite gestellt. devolo erweitert somit die Anwendungsmöglichkeiten der Powerline-Kommunikation im Mittelspannungsnetz.

PLC-Anwendungen im Mittelspannungsnetz

Die Abschaltung analoger Festnetzanschlüsse und die Umstellung der mobilen Datenkommunikation CSD (Circuit Switched Data) auf IP-basierte Kommunikation erfordern einen neuen Kommunikationsweg für Lastgangzähler. Ein vorzeitiger Umstieg auf ein intelligentes Messsystem kommt mangels zertifizierter SMGWs für viele Messstellenbetreiber noch nicht in Betracht. Die Stromversorgung von Großkunden erfolgt direkt über die Mittelspannung. Daher bietet es sich an, die Datenkommunikation zwischen dem RLM-Zähler des Kunden und dem Messstellenbetreiber über die vorhandene Stromleitung zu führen. Mit dieser Mittelspannungs-PLC-Lösung entfallen aufwändige Umbauarbeiten beim Endkunden. Es müssen lediglich ein PLC-Modem für die Mittelspannungsebene und ein induktiver Koppler angeschlossen werden. Dies ist in der Regel in wenigen Minuten geschehen. Die Datenübergabe vom Mittelspannungsnetz auf Lichtwellenleiter (LWL) kann dort erfolgen, wo bereits entsprechende Anschlüsse vorhanden sind. Dies spart Zeit und Kosten für den Netzbetreiber.

Die Powerline-Kommunikation ist die ideale "Letzte-Meile-Technologie" zur bidirektionalen Kommunikation mit den intelligenten Messsystemen im Niederspannungsnetz. Wenn Ortsnetzstationen mangels LWL- oder Mobilfunkanschluss nicht als Übergabestandort für die Daten zur Verfügung stehen, bietet sich ebenfalls die Datenkommunikation über die Mittelspannungsebene an. So gelangen die Metering-Daten über die Mittelspannungsleitung zu einer entfernter liegenden Netzstation, die über einen LWL-Anschluss verfügt.

Dadurch können Netzcluster dank Nieder- und Mittelspannungs-Powerline einfach, schnell und kostengünstig zu einem intelligenten Stromnetz ausgebaut werden.

Über diese Smart-Metering-Anwendungen hinaus, können Netztechniker mit den devolo PLC-Modems für die Mittelspannung vorhandene sowie zusätzliche Mess- und Schaltgeräte zuverlässig in ein smartes Netz integrieren. Alte Kommunikationsformen wie CSD oder analoge Telefonie werden durch die Nutzung der eigenen Infrastruktur obsolet. Die Integration einer Netzstation ins intelligente Stromnetz erfolgt mit PLC-Modems schnell, unkompliziert und kostengünstig. Durch die Einbindung einer Batterie bzw. eines Akkus ist die Kommunikation zudem im Schwarzfall möglich.

Auf die richtige PLC-Technologie kommt es an

Mit devolos breitbandiger PLC-Lösung können sehr große Datenmengen über die Mittelspannungsleitung übertragen werden. So ist es beispielsweise problemlos möglich, die Smart-Metering-Daten eines Niederspannungs-Clusters von der Ortsnetzstation über die Mittelspannungsleitung zu einer kommunikativ angeschlossenen Netzstation zu übertragen. Das erspart dem Netzbetreiber den teuren und langwierigen Ausbau einer bisher nicht kommunikativ angeschlossenen Netzstation. Mit Reichweiten von 400 bzw. 800 Metern (symmetrische und asymmetrische Einkopplung) werden die üblichen Distanzen zwischen den Netzstationen zuverlässig gemeistert.

In ländlichen Gebieten sind die Distanzen zwischen den Ortsnetzstationen größer. Hier bietet devolo eine reichweitenoptimierte Produktvariante an. Mit dem devolo G3-PLC Modem MV werden selbst mehrere Kilometer im Mittelspannungsnetz problemlos bewerkstelligt. "Repeater sind nicht erforderlich. Die Daten machen keinen Staffellauf von Strommast zu Strommast. Sie laufen die volle Distanz", unterstreicht Georg Offner, Leiter Produktmanagement devolo Smart Grid und ergänzt: "Einen weiteren Vorteil bietet das Produkt bei hohen Dämpfungen auf der Mittelspannungsleitung. Hier überzeugt die G3-PLC-Variante im besonderen Maße."

Einladung zum Fachgespräch auf der E-World 2017

Besuchen Sie die devolo AG auf der E-World in Essen vom 07.-09. Februar 2017. Sie finden devolo auf dem Gemeinschaftsstand des ZVEI in Halle 6. Für Terminvereinbarungen kontaktieren Sie bitte Herrn Walter Krott, Leiter Vertrieb Smart Grid (walter.krott(at)devolo.de).





Über devolo Smart Grid

Der devolo Geschäftsbereich Smart Grid liefert Lösungen für das intelligente Stromnetz. Als Powerline-Pionier ist devolo ausgewiesener Experte für die Datenkommunikation über die Stromleitung. Mit dieser Expertise entwickelt und vertreibt devolo Produkte für die Datenkommunikation und Datensicherheit im öffentlichen Stromnetz sowie für die intelligente Steuerung von dezentralen Stromerzeugern, -verbrauchern und -speichern. Mit praxiserprobten Produkten, mehreren Produktionsstandorten und einer leistungsstarken Logistik ist devolo Smart Grid ein starker Partner für Energieversorger und Netzbetreiber.



Über devolo

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. Das Kernprodukt des Unternehmens ist dLAN®, eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung. devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in die Verbesserung der dLAN®-Technik durch eigene, patentierte Lösungen. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

devolo AG

rtfm Public Relations

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

devolo(at)rtfm-pr.de

+49(0)911-979220-80

http://pressecenter.rtfm-pr.de



Datum: 08.11.2016 - 20:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1422087

Anzahl Zeichen: 4774

Firma: devolo AG

Ansprechpartner: Björn Buchgeister

Stadt: Aachen

Telefon: +49(0)241-18279-517





