Limitierte Gin-Sonderedition zum einjährigen Jubiläum von AUGUST GIN

Schon kurz nach dem Start hat sich die Gin-Marke AUGUST GIN aus Augsburg zur regionalen Trendmarke entwickelt. Das einjährige Jubiläum wird mit einer limitierten Sonderedition der beliebten Spirituose gefeiert.

(firmenpresse) - Was als Nebenerwerbsidee begann, ist innerhalb kürzester Zeit eine regionale Erfolgsgeschichte geworden: Knapp ein Jahr nach dem Start verzeichnet die Augsburger Gin-Marke AUGUST GIN eine überaus rege Nachfrage in der Region Bayern und Schwaben. Fester Bestandteil des Erfolgsrezeptes sind feinste natürliche Zutaten aus der Region und die mit Sorgfalt durchgeführte traditionelle Single-Batch-Destillation. Zu Ehren der Herkunftsstadt wird das Destillat über die aromareichen Späne der Zirbelkiefer geleitet - denn die Zirbelnuss war schon das Erkennungszeichen des antiken Römer-Feldlagers Augusta Vindelicorum und ziert heute das Augsburger Stadtwappen. Resultat dieser Mischung aus edlen Ingredienzen ist ein perfektes Genusserlebnis mit intensivem Aroma und besonders ausgereiftem Geschmack.

Nach dem fulminanten Start feiert AUGUST GIN das einjährige Markenjubiläum mit der Sonderedition "AUGUST GIN ANNUA" (www.annua.augustgin.de). Die Edition ist auf 2000 Flaschen limitiert und enthält zur Verfeinerung von Duft und Geschmack als besondere Zutaten regionalen Beifuß sowie Blätter der schwarzen Johannisbeere. Auch das Etikett unterstreicht in seinem ästhetischen Design mit Weiß als Grundfarbe sowie blauen und goldfarbenen Elementen die edle Machart der Jubiläumsedition. Der Verkauf beginnt am Donnerstag, 1. Dezember 2016. Der Preis pro Flasche mit einem Inhalt von 0,7 Liter beträgt 37,95 Euro.

Bereits am 26. November 2016 präsentiert AUGUST GIN die Sonderedition vor Pressevertretern und geladenen Gästen beim Tasting Event im Spirituosenfachgeschäft No. 7 in Augsburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Einblicke in die Herstellung des edlen Getränks und erfahren interessante Details zu den Besonderheiten der Kreation. Auch auf die Jahreszeit abgestimmte Tipps für Cocktail-Rezepte kommen nicht zu kurz - so etwa der " AUGUST GIN High Tea", eine raffinierte Komposition aus AUGUST GIN, Tee und Tonic Water. Ab 20 Uhr findet dann am Abend des 26. November im Hotel Steigenberger Drei Mohren in Augsburg ein Event für die Fans von AUGUST GIN statt.

"Die limitierte Edition AUGUST GIN ANNUA markiert den ersten Höhepunkt unserer Erfolgsgeschichte, und wir freuen uns auf die Fortsetzung", sagt Christoph Steinle, Gründer und Geschäftsführer der Spin & Gin GmbH, dem Hersteller von AUGUST GIN. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Event Location "BUNGALOW" in Augsburg sowie Event Bar Catering Services für Lifestyle-Marken. Auch die Beratung von Gastronomieunternehmen und Branding und Produktion von Premium-Spirituosen zählen zur Angebotspalette der Spin & Gin GmbH.

Derzeit führen mehr als 150 Händler, Fach- und Feinkostgeschäfte sowie gastronomische Betriebe den edlen Gin des jungen Unternehmens. Neben den Verkaufsstellen in der Schwerpunktregion Süddeutschland führen auch einzelne Anbieter in Wien, Berlin und Barcelona AUGUST GIN. Angeboten werden die Spirituosen derzeit in drei Flaschengrößen, der Absatz lag im Jahr 2016 bis rund 15.000 Flaschen.

Bezugsadresse und Pressekontakt:

SPIN & GIN GmbH

Christoph Steinle (Geschäftsführer)

Schmiedberg 7

86152 Augsburg

Tel. (+49) 821 / 44 92 600

www.spingin.de

www.augustgin.de

info(at)augustgin.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.augustgin.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die SPIN & GIN GmbH mit Sitz in Augsburg destilliert AUGUST GIN, die beliebte und exquisite regionale Gin-Marke. Mehr Informationen gibt es unter www.augustgin.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

SPIN& GIN GmbH

PresseKontakt / Agentur:

SPIN & GIN GmbH

Chistoph Steinle

Schmiedberg 7

86152 Augsburg

info(at)augustgin.de

+49 821 4492 600

http://www.augustgin.de/



Datum: 08.11.2016 - 21:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1422092

Anzahl Zeichen: 3709

Kontakt-Informationen:

Firma: SPIN& GIN GmbH

Ansprechpartner: Christoph Steinle

Stadt: Augsburg

Telefon: +49 821 4492 600





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung