Die Online Weinhandlung Genieße Wein stellt sein Sortiment auf der 1. Food&Lifestyle Messe in Ingolstadt aus

(Bildquelle: @ Bettina Moore)

(firmenpresse) - München, 04. November 2016 - Der Online Weinhandel Genieße Wein www.geniessewein.de bietet seit nunmehr einem Jahr Weinliebhabern eine einzigartige Möglichkeit unverbrauchte und einzigartige Weine zu kaufen. Dabei ist es Bettina Moore, Inhaberin und Geschäftsführerin von Genieße Wein, wichtig neue Weine zu entdecken und diese in den deutschen Markt einzuführen. Nachhaltigkeit, Tradition und hohe Qualität spielen bei der Auswahl ihrer Weine eine ganz besonders große Rolle. Die bei Bettina Moore gelisteten Weingüter sind allesamt Familienbetriebe, die bisher in Deutschland noch als Geheimtipp gelten. Traditionell geführte Weingüter, die immer noch mit Leib und Seele Winzer sind und hervorragende Weine produzieren.

Wer vor seinem Weinkauf bei Genieße Wein die Weine gerne kosten möchte, hat nun die Gelegenheit dazu. Im Rahmen der 1. Food&Lifestyle Messe am 12. und 13. November 2016 in Ingolstadt wird Genieße Wein sein erlesenes Sortiment zu Verkostung und Verkauf anbieten. "Mit Menschen über Wein zu sprechen, Ihnen dabei zu helfen, den richtigen für sich selber zu entdecken und meine Begeisterung für Wein als Genussprodukt im Gegensatz zu Massenware zu teilen, erfüllt mich mit viel Freude und gibt mir jeden Tag neuen Ansporn, die besten Weine für meine Kunden auszusuchen", so Bettina Moore, die Besuchern der Messe an beiden Tagen persönlich für Gespräche, Verkostungen und natürlich für exklusive Weinberatung zur Verfügung steht.

Die Messe ist Samstag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Sonntag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet und findet im AUDI Sportpark statt.





http://www.geniessewein.de



Genieße Wein ist ein Online-Weinhandel und wurde im Oktober 2015 von Bettina Moore, Inhaberin sowie Geschäftsführerin, gegründet. Begleitet wird sie von einem kompetenten Beratungsteam bestehend aus zwei Sommeliers - Andrea Vestri und Jean-Jacques Marcel von der Sommelier-Schule European Wine Education mit Sitz in München. Die Weine, die im Online-Weinhandel erworben werden können, werden direkt beim Erzeuger, dem Weingut, eingekauft. Besonderes Augenmerk legt der Weinhandel darauf, kleinere Winzer zu finden, die exzellente Weine produzieren und diese zu einem, für den Winzer und Kunden, entsprechenden Preis vertreiben. Auch wichtig für Genieße Wein ist die nachhaltige Weinwirtschaft der Weingüter, wie auch dass deren Weine in Deutschland in der Regel noch nicht vertrieben werden. Die Besonderheit und Einzigartigkeit der Weine nimmt somit einen enormen Stellenwert ein. Unterstützt wird der Online Auftritt des Handels mit Offline Weinevents wie beispielsweise Weinseminaren, privaten Wein-Degustationen, Messeauftritten, bei denen der persönliche Kontakt zu den Kunden gepflegt und das Wissen, wie auch die Expertise weitergeben wird. Die Kontakte werden persönlich über Empfehlungen des Beratungsteams geknüpft. Alle ins Portfolio aufgenommenen Weine müssen den strengen Kriterien von allen drei Sommeliers standhalten. Nur die, die die Sommeliers überzeugen, werden in das Sortiment von Genieße Wein aufgenommen. Das Portfolio setzt sich im Moment aus Weinen aus dem Kamptal/ Österreich, Bordeaux, Languedoc in Frankreich, der Toskana und dem Piemont in Italien zusammen.



Weitere Informationen auf: www.geniessewein.de

Genieße Wein

www.m-manufaktur.de



