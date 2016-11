Fotokurs für Einsteiger in Pforzheim

In nur einem Tag richtig gut fotografieren lernen und endlich das Beste aus der Kamera herausholen - ganz ohne den Vollautomatik-Modus? Dann ist der Fotokurs der ROT GRÜN BLAU Akademie in Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart genau der richtige für dich.

Die Fotokurse in Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart vermitteln Theorie und Praxis mit viel Spaß

(firmenpresse) - Du hast eigentlich schon viel zu lange eine tolle Spiegelreflexkamera, Systemkamera oder eine Bridgekamera zuhause liegen, oder sie auch erst vor Kurzem geschenkt bekommen, weißt aber nicht wie du richtig mit ihr umgehen musst. Und deshalb auch nicht wie du so richtig tolle Motive einfängst und in das richtige Licht rückst? Aber du hast großen Spaß daran zu fotografieren und willst all das lernen? Dann ist der Einsteiger-Fotokurs der ROT GRÜN BLAU Akademie Online unter http://www.fotokurse-pforzheim.de perfekt für dich.

Du lernst in unserem Kurs, für den du keinerlei Vorkenntnisse mitbringen musst die wichtigsten Basics zur Bedienung deiner Kamera, sodass dein fotografischer Stil sich durch lockere Trainingseinheiten mit Theorie und Praxis deutlich verbessert. Am wichtigsten ist uns, dass du Spaß am Fotografieren hast, denn das spiegelt sich auch in deinen Fotos wieder. Deshalb setzen wir auf eine kleine Gruppengrößen von maximal sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sodass unser erfahrener Kursleiter auf individuelle Wünsche und Fragen eingehen kann. Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert kannst du nach unserem Kurs perfekt selbst einstellen, der Vollautomatik-Modus wird daher schnell überflüssig. Diese Basics werden nach ausführlichen Theorieeinheiten gleich in der Praxis umgesetzt und anschließend besprochen. Dadurch ist der Lernerfolg garantiert. Unsere erfahrenen Kursleiter sorgen schon seit 2007 für Begeisterung bei den Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern und setzen auf Spaß und lockere Trainingseinheiten mit einer guten Mischung aus Theorie und Praxis. Zudem erhältst du im Einsteigerkurs für Fotografie von uns ein ausführliches Kursmanuskript mit passenden Bildanleitungen zu allen besprochenen Kursthemen, um jederzeit etwas nachschlagen zu können. Während der vierstündigen Kursdauer gibt es natürlich auch eine kleine Kaffe- bzw. Teepause, in der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die nächste Fotoeinheit stärken können und individuelle Erfahrungen und Eindrücke austauschen können.

Der Fotokurs für Einsteiger der ROT GRÜN BLAU Akademie findest du Online unter http://www.fotokurse-pforzheim.de/fotokurse/einsteigerkurs, diesen kannst du auch sofort Online oder einen Geschenk Gutschein mit freier Terminwahl buchen.





ROT GRÜN BLAU ist ein innovatives Medien-Unternehmen aus Pforzheim, das Marketing- und Kreativdienstleistungen für den Mittelstand bietet.

