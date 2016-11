Friederike Mayröcker gewinnt den ersten Österreichischen Buchpreis

(ots) - Die Verleihung fand vor rund 300 geladenen Gästen im

Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz statt. Durch den Abend führten

Dorothee Hartinger und Philipp Hauß.



Kulturminister Thomas Drozda: "Ich freue mich über die enorme

Resonanz zum ersten Österreichischen Buchpreis und gratuliere

Friederike Mayröcker und Friederike Gösweiner sowie allen Nominierten

sehr herzlich zu dieser wichtigen Auszeichnung. Genau genommen gibt

es aber noch einen großen Gewinner am heutigen Abend: die

österreichische Gegenwartsliteratur und die österreichischen

Autorinnen und Autoren."



Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen

Buchhandels: "Man kann die Wichtigkeit eines solchen Preises für die

österreichische Literaturlandschaft nicht oft genug betonen: Es ist

erfreulich zu sehen, dass diese beiden neu geschaffenen Preise von

der Öffentlichkeit so gut aufgenommen wurden und den vielfältigen

etablierten und neuen Stimmen der österreichischen Literatur Gehör

verschaffen. Ich möchte allen Nominierten, insbesondere natürlich

Friederike Mayröcker und Friederike Gösweiner, gratulieren -

letztendlich dürfen sich alle, die es auf die Shortlist geschafft

haben, als Gewinner und Gewinnerinnen sehen."



AK Präsident Rudi Kaske: "Mit dem Österreichischen Buchpreis ist

es nun erstmals gelungen, die Vielfalt und den Reichtum der

österreichischen Literatur sichtbar zu machen. Daher freuen wir uns

umso mehr, dass die AK junge Künstlerinnen und Künstler mit ihren

literarischen Debüts fördert."



Österreichischer Buchpreis 2016: Friederike Mayröcker - "fleurs"

(Suhrkamp Verlag)



Begründung der Jury:



"Friederike Mayröcker wird ausgezeichnet für ein faszinierend

freies Spiel der Worte und Assoziationen, für ein Gedankenstöbern,

das auf fast schon verstörende Weise wunderschön und gelungen ist.

"fleurs" öffnet einen Resonanzraum, bildet einen ganz eigenen



poetischen Raum, der für Leserinnen und Leser nicht selten

rätselhaft, manchmal auch nicht zu entschlüsseln ist. Der Text wird

dadurch aber zu einem Fenster zu Welten, die sich der realistischen

Darstellung entziehen. Er macht den Möglichkeitssinn von Literatur

auf eine ganz besondere Weise erfahrbar. Friederike Mayröckers

Notate, entstanden zwischen März 2014 bis Mai 2015, sind

Zwiegespräche mit Schwalben und Mohnfeldern, Lebenden und Toten, mit

Derrida, Genet, und nicht zuletzt mit Ernst Jandl, dem schmerzlich

vermissten Lebenspartner. Dabei sind diese Notate aber durchaus hell

und heiter, von Jugend und Neugier durchdrungen, sie laden ein zu

irrwitzigen Reisen durch Zeit und Raum. Das sich allen Zwängen der

Syntax entziehende, unbändig wuchernde florale Textgeflecht wird

darüber hinaus durch Typografie, Satz und Druck zu einem auffällig

schönen Buch, das zum Blättern und Staunen verführt."



Für die Shortlist nominiert waren außerdem Sabine Gruber:

"Daldossi oder Das Leben des Augenblicks", Peter Henisch: "Suchbild

mit Katze", Anna Mitgutsch: "Die Annäherung" und Peter

Waterhouse/Nanne Meyer: "Die Auswandernden".



Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, die

vier weiteren Titel der Shortlist mit jeweils 2.500 Euro.



Debütpreis im Rahmen des Österreichischen Buchpreises 2016:

Friederike Gösweiner - "Traurige Freiheit" (Literaturverlag Droschl)



Begründung der Jury:



"Friederike Gösweiners erster Roman ist ein kleines Wunder. Er ist

ein sensibles, in seiner emotionalen und sozialen Genauigkeit

überzeugendes und, vor allem, ein ans Herz greifendes Porträt einer

jungen Frau, die nach dem Studium einen Platz in unserer

Ellenbogengesellschaft zu finden versucht. Hannah folgt ihren

Wünschen, ihren Fähigkeiten und ihrem Gefühl - aber niemand braucht

sie, nicht einmal ihr Freund, der sich für seine eigene Karriere

entscheidet. Der Roman ist so auch das Porträt einer neuen

?verlorenen Generation? zwischen Praktikum und Prekariat, zwischen

Freiheitstraum, Hoffnung auf Leben, Einsamkeit und der Empfindung der

Nutzlosigkeit. Das Buch wird mit dem Debutpreis des Österreichischen

Buchpreises ausgezeichnet, weil es eine überzeugende Antwort auf ein

drängendes gesellschaftliches Problem gibt. Das Buch berührt, weil es

so unerbittlich, so wahr und literarisch so souverän ist."



Für die Shortlist nominiert waren außerdem: Sacha Batthyany: "Und

was hat das mit mir zu tun?" und Katharina Winkler: "Blauschmuck".



Das beste Debüt ist mit 10.000 Euro dotiert, die zwei weiteren

Titel der Shortlist mit jeweils 2.500 Euro. Der Debütpreis wird von

der Arbeiterkammer Wien gestiftet.



Die Jury



Der Jury für den Österreichischen Buchpreis 2016 gehören an: Klaus

Amann (Germanist), Sandra Kegel (Frankfurter Allgemeine Zeitung),

Kurt Reissnegger (Ö1), Rotraut Schöberl (Buchhandlung Leporello) und

Brigitte Schwens-Harrant (Die Furche).



Über den Österreichischen Buchpreis



Ziel des neu geschaffenen Österreichischen Buchpreises ist es, die

Qualität und Eigenständigkeit der österreichischen Literatur zu

würdigen und ihr im gesamten deutschsprachigen Raum die gebührende

Aufmerksamkeit zu verschaffen.



Der Österreichische Buchpreis wird heuer erstmals vom

Bundeskanzleramt der Republik Österreich, dem Hauptverband des

Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien

ausgerichtet.



Downloads, Fotos & Links



Fotos der Verleihung sind über das Fotoservice des

Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at,

kostenfrei abrufbar.



Weitere Informationen zum Österreichischen Buchpreis 2016 sowie

das Logo zum Download finden Sie unter

www.oesterreichischer-buchpreis.at.



Rückfragehinweis:

Teresa Preis, MA

Presse Hauptverband des Österreichischen Buchhandels

Grünangergasse 4, 1010 Wien

Tel.: +43 1 512 15 35 11

Email: preis(at)hvb.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11490/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



Original-Content von: Hauptverband des ?sterreichischen Buchhandels, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hauptverband des Österreichischen Buchhandels

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 21:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1422097

Anzahl Zeichen: 6838

Kontakt-Informationen:

Firma: Hauptverband des Österreichischen Buchhandels

Stadt: Friederike Mayröcker wurde für ihr Werk "fleurs" am Dienstagabend ausgezeichnet. Der Preis für das b





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung