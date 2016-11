Mehr als ein einfacher Unterstand

Carports bieten sicheren Schutz und gestalterischen Mehrwert

Hagelsichere Stegplatten aus Polycarbonat bieten langjährigen und sicheren Schutz für Fahrzeuge. (Fo

(firmenpresse) - Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Carport lediglich als einfacher Autostellplatz diente. Mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten - beispielsweise Seitenwänden, Tür oder Tor sowie integriertem be-ziehungsweise angeschlossenem Abstellraum - macht er inzwi-schen der klassischen Garage Konkurrenz. Ein Carport bietet deutliche Kostenvorteile und lässt sich nachträglich auch mit Sei-tenwänden nachrüsten. Für Überdachung und Seitenwände stehen unterschiedliche, hochwertige Materialien zur Verfügung, die sich durch Langlebigkeit und modernes Design auszeichnen.



Die Wahl des richtigen Unterstandes für das Auto ist oftmals eine Frage des Platzes und der Kosten. Eine besonders flexible und günstige Variante zum Schutz des Pkws ist der Carport. Die Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium erhält durch die Auswahl des Materials für Dach und Wände seinen eigenen Charakter. Für einen späteren Ausbau der Seitenwände können Acrylglas- oder Polycarbonatplatten, Putzwände, eine offene Holzlattung, Metallwellplatten oder beispielsweise Nomawood Paneele eingesetzt werden. Eine weitere Alternative sind blickdichte HPL-Baukompaktplatten "Kronoart" des Handelsunternehmens Wilkes Kunststoffe, die eine umfangreiche Designvielfalt von Farben sowie Holz-, Stein- und Metalldekoren in naturgetreuer Nachbildung gestatten. Mit der harten, UV-geschützten Oberfläche sind die Platten besonders widerstandsfähig und bieten Sicherheit und langlebigen Schutz vor Witterungseinflüssen.



Robuste Bedachung

Neben der Konstruktion ist vor allem das richtige Bedachungsmaterial entscheidend für Funktionalität, Stabilität und Design. Denn Carports sind im Sommer und Winter den Belastungen durch Schnee, Hagel, Wind, Regen aber auch Sonne ausgesetzt. Für ein starkes Dach eig-nen sich besonders die "Marlon Premium Longlife" Stegplatten, beste-hend aus Polycarbonat. Diese sind robust, bruchsicher und ermögli-chen eine hohe Tragfähigkeit. Zudem sorgt ein spezieller UV-Schutz dafür, dass die Bedachungselemente vor Verfärbungen und dem Ein-fluss der Sonne geschützt sind. Hagelsicherheit ist in diesem Kontext ein weiteres wichtiges Thema. Denn größere Hagelkörner können Del-len und Druckstellen an Karosserien verursachen. Daher sind die Kunststoffplatten grundsätzlich unbegrenzt hagelsicher, was durch eine umfassende Garantie des Herstellers dokumentiert wird.





Individuelles Design

Neben der hohen Robustheit und der Stabilität ermöglichen Kunststoff-platten vielfältige Gestaltungsoptionen. Je nach Wunsch können Spitz-, Flach- oder Runddächer realisiert werden. Angepasst an die entspre-chende Hausdachform entsteht so ein harmonisches Gesamtbild im Einklang mit dem Haus. Die Dachelemente sind zudem in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die entsprechend der Größe des Carports angepasst und zugeschnitten werden können.



Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.wilkes.de.









Die Wilkes GmbH ist ein Großhandelsunternehmen für Kunststoffplatten und Profile. Die Produktschwerpunkte liegen dabei in den Bereichen "Dach und Wand" sowie "3D" (Druck, Display und Design). Mit derzeit sechs lagerhaltenden Standorten und über 130 Mitarbeitern agiert Wilkes bundesweit.



Wilkes GmbH

Plauener Straße 17, 44139 Dortmund

