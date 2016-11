Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu BASF

(ots) - Es schien alles so gut ins Bild zu passen: Die

»bösen« amerikanischen Großkonzerne beschummeln unsere Finanzämter,

tricksen bei der Steuer. Dass nun aber eines der »sauberen«

deutschen Häuser ins Visier geraten ist, konnte eigentlich nicht

sein. Und doch, es ist so. Weil Steuervermeidung eben kein

kriminelles Delikt, sondern lediglich ein Ausnutzen der

Schlupflöcher ist, die die EU-Mitgliedstaaten gelassen oder gar

geschaffen haben. Der Ärger der Handwerker, Kleinunternehmen oder

mittelständischen Betriebe muss sich nicht gegen BASF richten,

sondern gegen die EU-Finanzminister. Sie haben die Schlupflöcher

über Jahre hinweg zugelassen und sich auch jedem Versuch einer

Reform widersetzt. Noch gestern beließ man es bei einem vornehmen

Nicken angesichts der Vorschläge der EU-Kommission für eine

einheitliche Unternehmensbesteuerung, deren Chancen auf

Verwirklichung einhellig als »gut« bezeichnet wurden. Einen Beschluss

fasste man nicht. Man kann ja noch ein bisschen so weitermachen.

Der Steuersumpf wird in Brüssel produziert, nicht in den

Konzernetagen.







