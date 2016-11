Offene Hard- und Software zur vertrauenswürdigen Zwei-Faktor-Authentifizierung

(firmenpresse) - Kassel, 8. November 2016 - Die Nitrokey UG und die NetKnights GmbH bieten gemeinsam eine vollständig offene und überprüfbare Gesamtlösung zur vertrauenswürdigen Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Lösung besteht aus dem USB-Schlüssel Nitrokey und dem Mehr-Faktor-Authentifizierungssystem privacyIDEA, die beide als Open Source bzw. als offene Hardware veröffentlicht sind.



Die einfache Authentifizierung von Anwendern per Passwort ist in vielen Firmen und bei zahllosen Anwendungen nicht sicher genug. Sehr viel sicherer ist die Zwei- oder Mehr-Faktor- Authentifizierung, bei der ein Benutzer zusätzlich zu seinem Passwort einen weiteren Besitzfaktor, etwa ein Smartphone, eine Karte oder eben einen USB-Schlüssel vorweisen muss. Wenn es sich dabei allerdings um proprietäre, geschlossene Systeme handelt, kann der Anwender letztlich nicht vor Hintertüren oder Datendiebstahl bei dem Hersteller des Authentifizierungssystems sicher sein. Dem gegenüber bieten Open-Source-Systeme elementare Vorteile. Die Systeme sind auditierbar, sodass sichergestellt werden kann, dass keine Hintertüren und Schwachstellen vorhanden sind. Die federführend von NetKnights entwickelte Software privacyIDEA ist vollständig offen und transparent. Zu schützende Applikationen authentifizieren die Benutzer mittels privacyIDEA, welches Besitzfaktoren der Benutzer verwaltet. Der USB-Schlüssel Nitrokey ist zusätzlich zum Passwort ein weiterer Besitzfaktor zur Authentifizierung.



Schlüssel unter eigener Kontrolle



Mit der neuen Version 2.15 von privacyIDEA kann der Administrator die Einmalpasswörter des Nitrokey Pro und Nitrokey Storage konfigurieren. Das entsprechende Schlüsselmaterial wird dabei nicht beim Hersteller erzeugt, sondern bleibt jederzeit unter der Kontrolle des eigenen Unternehmens. So können professionelle Anwender den Nitrokey als vertrauenswürdigen Einmalpasswort-Token für die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Bei der Benutzerauthentifizierung gibt der Benutzer sein Passwort ein, und zusätzlich generiert der Nitrokey ein Einmalpasswort, ähnlich einer TAN. Mit dem Nitrokey als Authentifizierungsgerät und privacyIDEA als Backend-Software steht ein durchgängig offenes und auditierbares Zwei-Faktor-Authentifizierungssystem für den kritischen Unternehmenseinsatz zur Verfügung.





Zum Start der Partnerschaft bieten NetKnights und Nitrokey ein Paket mit privacyIDEA und Nitrokey-Hardware zum besonders günstigen Preis an. So kosten 100 Nitrokey Pro und die privacyIDEA Enterprise Edition statt des regulären Preises von 9568 Euro zusammen im Angebot nur 7999 Euro. Der Sonderpreis gilt bis zum 31.12.2016. Weitere Preise auf Anfrage.



Über privacyIDEA

privacyIDEA ist ein Enterprise-taugliches Authentifizierungs-System von NetKnights, das Unternehmen im eigenen Netzwerk on-premise installieren können. So bleiben die Daten und die Authentifizierungen unter der eigenen Kontrolle. Bestehende Benutzerquellen werden einfach angebunden und ausgelesen, was das Identity-Management und das Zwei-Faktor-Management erheblich erleichtert.

Der Administrator kann bestehenden Benutzern unterschiedliche Authentisierungs-Geräte zuordnen. Diverse Applikationen wie ownCloud, andere Webportale, Desktop-Anmeldung, Firewall oder VPN lassen sich an privacyIDEA anbinden, um die Anmeldesicherheit bei den Anwendungen zu erhöhen. privacyIDEA verwaltet die Authentifizierungs-Geräte an zentraler Stelle. Das erleichtert den Support, und Unternehmen gewinnen eine bessere Übersicht über alle Authentifizierungsanfragen.

Über NetKnights

Die NetKnights GmbH ist ein unabhängiges IT-Security-Unternehmen sowie ein Anbieter von Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen starke Authentisierung, Identitätsmanagement und Verschlüsselung. Mit privacyIDEA hat das 2014 in Kassel gegründete Unternehmen eine modulare Authentifizierungslösung entwickelt, die sich auf einfache Weise in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lässt. Für den Enterprise-Einsatz von privacyIDEA bietet die NetKnights GmbH verschiedene Support-Stufen an.

