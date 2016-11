Mittelbayerische Zeitung: Hoch lebe die Fantasie / Kommentar zu Fabelwesen und Mythen als wichtige Wirtschaftsfaktoren

(ots) - Fabelwesen existieren nur in der Fantasie? Von

wegen! Sie leben in Geschäften, Museen, Büchern und Filmen. Zumindest

nehmen sie dort eine konkrete Gestalt an. Damit haben sie nicht nur

einen imaginären, sondern auch einen ganz handfesten Nutzen - nicht

zuletzt vor allem für die Tourismusindustrie. All die Mythen sind ein

wichtiger Wirtschaftsfaktor. In Schottland kann man auf den Spuren

des Ungeheuers von Loch Ness wandeln, in Island zwischen Elfen und

Trollen. Und die Fabelwesen werden immer mehr: Am 17. November kommen

J.K. Rowlings Phantastische Tierwesen in die Kinos. Die Geldmaschine

läuft weiter.







