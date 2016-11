Risen Energy stellt kürzlich erfolgten Vorfall klar

(ots) - Risen Energy Co., Ltd, ein

Tier-1-Hersteller solarer Photovoltaikprodukte, hat heute bekannt

gegeben, dass in einer seiner Werkstätten für die Zellproduktion ein

Feuer ausgebrochen ist.



Das Feuer brach am Abend des 6. November 2016 in einem

Nutzungsbereich innerhalb des Zellproduktionswerks in der Tashan

Industrial Zone, Meilin Site, aus. Der Vorfall hatte keine Verletzten

zur Folge. Der betroffene Bereich wurde stillgelegt. Das Unternehmen

untersucht nun zusammen mit der lokalen Behörde und Expertenagenturen

das Ausmaß der Schäden. Das Unternehmen verfügt über eine

Gebäudeversicherung für seine Produktionswerke sowie über eine

zusätzliche Versicherung für den Schutz vor ähnlichen

unvorhersehbaren Ereignissen. Zu diesem Zeitpunkt geht das

Unternehmen davon aus, dass die Störung bald behoben sein wird. In

der Zwischenzeit werden die anderen Werke in Meiqiao die Produktion

ohne Auswirkungen auf die Effizienz und ohne Unterbruch der

Kundenlieferungen absorbieren.



Leider grassieren viele falsche Gerüchte und irreführenden Bilder

in den sozialen Medien und anderen Medien, welche das Ausmaß des

lokalen Brands falsch darstellen. Diese verantwortungslosen und

falschen Darstellungen führen für die Kunden zu einer unnötigen

Beunruhigung und verursachen beim Unternehmen einen möglichen

Imageschaden. Das Unternehmen wird den engen Informationsfluss mit

seinen Kunden aufrechterhalten, um das Ausmaß der rücksichtslosen

Falschdarstellungen zu minimieren.



Angesichts der Fertigungsstruktur des Unternehmens und der

minimalen Auswirkungen aufgrund des Unterbruchs geht das Unternehmen

davon aus, dass die Modullieferverträge sowie die erwarteten

Volumenlieferungen bis Ende 2016 und darüber hinaus eingehalten

werden können.







Pressekontakt:

Tina Feng

+86-574-5995-3077



tina(at)risenenergy.com



Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Risen Energy Co., Ltd

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 22:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1422111

Anzahl Zeichen: 2170

Kontakt-Informationen:

Firma: Risen Energy Co., Ltd

Stadt: Ninghai, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung