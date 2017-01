kundentests.com Bewertungsportal und Guetesiegel

(firmenpresse) - In dem Bewertungsportal kundentests.com, das von der Hochschule Wolfenbüttel ausgearbeitet wurde, werden nicht bloß alle im Internet erschienenen Bewertungen zusammengefasst, es ermöglicht gleichzeitig auch eine überaus nutzerfreundliche Gestaltung der Resultate. Anbieter, die sich erfassen lassen haben, werden vor fehlerhaften Angaben und unwahren negativen Berichten bewahrt. Hat ein Unternehmen 20 gute Bewertungen bekommen, ist es machbar, das Siegel von kundentests.com zu nutzen. Kundentests.com wurde nicht nur Sieger beim Test von Bewertungsportalen, sondern wird von Google inzwischen als zuverlässige Quelle für Bewertungen genutzt. Google ist für Geschäftsinhaber und Anwender die bedeutendste Suchmaschine in der heutigen Zeit, da es seit Jahren für die zügigste und erfolgreichste Suche im Internet steht. Mit den auf diese Weise in den Google Places gezeigten Ergebnissen lassen sich Anbieter endlich besser gegenüberstellen und Interessenten können die besten Anbieter mühelos identifizieren und dort unter Umständen bestellen.



