Neu: Die Themenseite "USA" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema USA!

(firmenpresse) - Die Vereinigten Staaten (englisch United States, kurz U.S., US), offiziell Vereinigte Staaten von Amerika (englisch United States of America; abgekürzt USA), volkstümlich z.T. kurz auch Amerika (englisch America), in denen sich zur Stunde die Wahl des nächsten US-Präsidenten entscheidet, sind eine föderale Republik, die aus 50 Bundesstaaten, einem Bundesdistrikt (der Hauptstadt Washington, D.C.), fünf größeren Territorien und etlichen Inselterritorien besteht.



Die 48 zusammenhängenden Continental United States und Alaska liegen in Nordamerika, während Hawaii und kleinere Außengebiete im Pazifik beziehungsweise in der Karibik liegen.



Die USA sind der drittgrößte Staat der Erde gemessen an der Fläche von 9,83 Millionen Quadratkilometern (nach Russland und Kanada) und gemessen an der Bevölkerung von etwa 322 Millionen Einwohnern (nach China und Indien).



Fast 80 Prozent der US-Amerikaner leben in städtischen Gebieten. 2006 hatten 254 Orte mehr als 100.000 Einwohner und es gab 50 Metropolregionen mit mehr als einer Million Einwohner (bei nur neun Städten).



Die größten Metropolregionen sind New York City (18,6 Millionen), Los Angeles (13 Millionen), Chicago (9,5 Millionen), Dallas (6 Millionen), Philadelphia (5,8 Millionen), Houston (5,5 Millionen).



Die USA sind mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 18,1 Billionen US-Dollar i Jahre 2015 die größte Volkswirtschaft der Welt sowie mit etwas über 52.000 US-Dollar das Land mit dem weltweit vierzehnt-höchsten BIP pro Kopf.



Die Vereinigten Staaten sind weltgrößter Absatzmarkt für Importgüter und sind zudem nach China die zweitgrößte Exportnation der Erde (Stand von 2014).





Die Handelsbilanz der USA schloss 2014 mit einem Defizit in Höhe von 505 Milliarden US-Dollar ab.



