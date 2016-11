Frankfurt-News.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zu Frankfurt am Main!

(firmenpresse) - Frankfurt am Main ist mit gegenwärtig über 732.000 Einwohnern die größte Stadt Hessens und die fünftgrößte Stadt Deutschlands.



Die kreisfreie Stadt ist Zentrum des Ballungsraums Frankfurt-Rhein-Main mit etwa 2,2 Millionen Einwohnern.



In der erweiterten Stadtregion Frankfurt leben etwa 2,5 Millionen Menschen, in der gesamten Metropolregion Rhein-Main etwa 5,5 Millionen.



Frankfurt am Main ist ein wichtiger internationaler Finanzplatz und ein bedeutendes Industrie-, Dienstleistungs- und Messezentrum.



Unter ökonomischen Kriterien wird Frankfurt am Main zu den Weltstädten gezählt. Frankfurt am Main ist Sitz der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank, der Frankfurter Wertpapierbörse, zahlreicher Finanzinstitute (u. a. Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank, KfW, diverse FinTech-Start-ups) und der Messe Frankfurt.



Die Internationale Automobil-Ausstellung, die Frankfurter Buchmesse und die Musikmesse gelten als Weltleitmessen ihrer Sparten.



Frankfurt am Main ist außerdem Sitz der Sportverbände Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Fußball-Bund und Deutscher Motor Sport Bund.



Nach einer 2001 erstellten Rangliste der Universität Liverpool kann Frankfurt als die produktivste Stadt Europas (nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) gelten (vor Karlsruhe, Paris und München).



Frankfurt am Main ist heute eine der reichsten und leistungsfähigsten Metropolen Europas. Das macht sich auch an der hohen Anzahl internationaler Unternehmensvertretungen bemerkbar. In einer jährlichen Studie (European Cities Monitor, 2010) von Cushman & Wakefield hält Frankfurt seit über 20 Jahren den dritten Platz als bester Standort für internationale Konzerne in Europa (nach London und Paris).





Für das Bundesland Hessen hat Frankfurt eine zentrale Bedeutung, 40 Prozent der 4,24 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen in Hessen stammen aus Frankfurt.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Frankfurt am Main bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Muenchen&action=history verfügbar.)



