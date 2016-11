Hessen-News.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zu Hessen!

(firmenpresse) - Hessen (Abkürzung HE) ist ein parlamentarisches BundesLand der Bundesrepublik Deutschland.



Vor allem mit seinem südlichen Landesteil, dem Regierungsbezirk Darmstadt (Südhessen), gehört Hessen zu den am dichtesten besiedelten und wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands.



Die Landeshauptstadt Hessens ist Wiesbaden, die bevölkerungsreichste Stadt Hessens ist Frankfurt am Main.



Das heutige Bundesland Hessen wurde am 19. September 1945 unter dem Namen Groß-Hessen gegründet und erhielt als erstes noch heute bestehendes Land der Bundesrepublik eine neue demokratische Verfassung.



Seine unmittelbaren Vorgängerstaaten waren der Volksstaat Hessen und die preußischen Provinzen Kurhessen und Nassau, die der Freistaat Preußen noch am 1. April 1944 durch Teilung der Provinz Hessen-Nassau geschaffen hatte.



Wegen seiner zentralen Lage war das Gebiet des heutigen Hessen seit jeher von Zuwanderung geprägt.



Beispielsweise sind Friedrichsdorf, Bad Karlshafen, Walldorf und Neu-Isenburg Gründungen von Religionsflüchtlingen wie Hugenotten und Waldensern.



Das Rhein-Main-Gebiet weist nach dem Ruhrgebiet die größte Industriedichte in Deutschland auf.



Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind die chemische und pharmazeutische Industrie mit dem Industriepark Höchst, Merck KGaA, Heraeus, SGL Carbon und Evonik.



Das Rhein-Main-Gebiet ist zudem ein Zentrum der IT- und Telekommunikationsbranche.



Der Finanzplatz Frankfurt am Main ist ein sehr wichtiges internationales und insbesondere europäisches Finanzzentrum.



