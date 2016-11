Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Migration



Magdeburger Koalition will weiterhin den Sprachunterricht für Flüchtlingskinder sichern

(ots) - Die Regierungskoalition will für Flüchtlingskinder

auch über den 1. Januar hinaus Sprachunterricht anbieten. Das betonte

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) in einem Gespräch mit der in

Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Die Verträge von 185

Pädagogen laufen zum Jahresende aus, 50 davon wurden unbefristet

übernommen. Tullner rechnet nun damit, dass er 75 weitere

Vollzeitstellen bis zum Schuljahresende verlängern kann. In diesem

Ziel sei sich die Koalition einig, sagte der Politiker. Allerdings

müssen CDU, SPD und Grüne die für das Programm nötigen knapp zwei

Millionen Euro noch auftreiben. Vor allem die SPD setzt sich vehement

für die Verlängerung der Sprachförderung ein. Noch Ende September

hatte sich Tullner im Landtag gegen das Drängen von

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle verwahrt. Dem Bildungsminister geht

es nun um eine Verlängerung bis zum Ende des Schuljahres. Vom

kommenden Schuljahr an müsse aber die Einstellung regulärer Lehrer

Vorrang haben, sagte er.







