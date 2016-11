Westfalen-Blatt: Walpurgis soll Traineramt bei Arminia Bielefeldübernehmen - nur noch Details zu klären

(ots) - Arminia Bielefeld scheint einen neuen Trainer

gefunden zu haben. Maik Walpurgis soll auf den am 22. Oktober

entlassenen Rüdiger Rehm folgen und den Fußball-Zweitligisten vor

dem Abstieg in die 3. Liga bewahren.



Wie das WESTFALEN-BLATT aus dem Umfeld des VfL Osnabrück erfuhr,

sollen sich Walpurgis und der DSC so gut wie einig sein. Am

Dienstagabend ging es lediglich noch um Details. Mit dem 43-jährigen

Herforder würde ein Ostwestfale den Klub der Ostwestfalen übernehmen.

Walpurgis selbst war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme

erreichbar.



Maik Walpurgis hat bereits Arminia-Erfahrung. Von Juli 2003 bis

Januar 2005 trainierte er die zweite Mannschaft des DSC. Mit dem

Nachwuchsteam schaffte der Trainer im Frühjahr 2004 den Aufstieg in

die damals noch drittklassige Regionalliga. Drittligist VfL Osnabrück

führte Walpurgis in der Saison 2013/14 trotz geringer finanzieller

Mittel auf den fünften Tabellenplatz. Bei den Niedersachsen wurde der

Coach im August 2015 trotz eines bis 30. Juni 2017 laufenden Vertrags

entlassen.







