Rheinische Post: Schäuble plant Nachtragshaushalt für neues 3,5-Milliarden-Schulprogramm

(ots) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU)

wird im Dezember ein weiteres 3,5-Milliarden-Euro-Paket für mehr

Bildungsinvestitionen in finanzschwachen Kommunen auf den Weg

bringen. Dazu ist ein Nachtragshaushalt 2016 geplant, erfuhr die in

Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) aus

Kreisen des Bundestags-Haushaltsausschusses. Der Nachtragsetat solle

vom Bundestag erst im kommenden Jahr verabschiedet werden, könne

wegen der Kabinettsbefassung im Dezember jedoch noch 2016

kassenwirksam werden. Schäuble plant demnach, das bereits seit Mitte

2015 bestehende Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds",

das damals bereits mit 3,5 Milliarden Euro ausgestattet worden ist,

auf sieben Milliarden Euro zu verdoppeln. Die Finanzspritze für

klamme Kommunen zur Schulsanierung war am 14. Oktober beim

Bund-Länder-Finanzgipfel beschlossen worden. "Wir haben einen

Investitionsrückstand an Schulen von bundesweit 34 Milliarden Euro",

sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und

Gemeindebunds.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422118

Anzahl Zeichen: 1395

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung