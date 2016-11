SammyDress gibt Shopping-Tipps für Black Friday, extra Rabatte für Online-Shopper

(ots) - SammyDress, bekannt als

E-Commerce-Händler mit einem der weltweit größten Produktangebote,

hat einen Black-Friday-Sale angekündigt, bei dem seine Online-Kunden

vor und am Black Friday noch mehr Geld sparen können. Black Friday

steht unmittelbar bevor, und der Kundenservice von SammyDress hat

Tipps für das beste Einkaufserlebnis.



"Scheckkarten sollten beim Online-Einkauf vermieden werden, da sie

praktisch keinen Schutz bei Geldverlust bieten. Empfohlen werden die

großen Kreditkarten. Bei Kreditkartenbetrug über 100 $ wird der

Schaden von der Kreditkartenfirma übernommen. PayPal ist eine weitere

Möglichkeit, die den Schutz der Kreditkartendaten gewährleistet.

Geschenkkarten sind oftmals die beste Alternative, da sie von

Cyber-Kriminellen nicht aufgeladen werden können", sagte Leo Wang,

Marketingdirektor des E-Commerce-Shops, der sich bei einer

Pressekonferenz in Peking zu den verschiedenen Bezahlmethoden

äußerte.



Online-Shopper sollten außerdem vor Phishing-Angriffen auf der Hut

sein. Um diese Jahreszeit haben betrügerische E-Mails von Hackern

Hochkonjunktur, und SammyDess will sicherstellen, dass beim Einkauf

auf seinen Sites keine Kreditkartendaten in die falschen Hände

gelangen. "Unsere Online-Shopper sollten unsere offiziellen Websites

nur direkt aufrufen und nicht auf Links in E-Mails klicken", sagte

Wang.



Der E-Commerce-Shop plant in naher Zukunft eine

Online-Aufklärungskampagne, um Kunden für Online-Betrug und Phishing

zu sensibilisieren.



Zur Feier des Tages gibt es im E-Shop von SammyDress

(http://bit.ly/2etCJVB) jetzt Black-Friday-Sonderangebote.



"Online-Shopper können die Warteschlangen vermeiden und ganz

bequem von zu Hause aus einkaufen. Beim Shopping von unterwegs sollte

man aber darauf achten, dass man mit einem sicheren WLAN oder

3G/LTE-Netz verbunden ist, um sich vor Cyber-Kriminellen zu



schützen", sagte Leo Wang.



"Für Ratschläge zur Online-Bezahlung können sich Kunden gerne an

uns wenden. Auf SammyDress und seinen Schwestern-Websites Zaful

(http://bit.ly/2e7dEl2) und Rosegal (http://bit.ly/2fn65mb) gibt es

Black-Friday-Sonderangebote für den bequemen Einkauf von zu Hause",

so Wang.



Verwandte Links:



http://bit.ly/2etCJVB

http://bit.ly/2e7dEl2

http://bit.ly/2fn65mb







Pressekontakt:

Rob Woo

+1-503-928-7482

globalegrow_pr(at)globalegrow.com



Original-Content von: SammyDress, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SammyDress

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 05:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1422125

Anzahl Zeichen: 2782

Kontakt-Informationen:

Firma: SammyDress

Stadt: Online-Modeshop SammyDress gibt Tipps fürs Online-Shopping am Black Friday. Shenzhen, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung