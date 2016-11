Mindtree erweitert Präsenz in Europa mit neuem Salesforce-Kompetenzzentrum in Deutschland

Neues Büro unter der Leitung des Geschäftsbereichs Magnet 360 -

einem Salesforce Platinum Partner



Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein führendes Unternehmen für

technologische Dienste und digitale Transformation, gab heute die

Eröffnung eines Salesforce-Kompetenzzentrums in München bekannt.

Verantwortlich für diese Einrichtung ist Magnet 360

(http://www.magnet360.com/), Platinum Partner von Salesforce und ein

vollständig im Besitz von Mindtree befindliches Tochterunternehmen

von Mindtree.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )



Mindtree und Magnet 360 verfügen im Münchener Kompetenzzentrum

über ein ausschließlich für Salesforce-Angelegenheiten bestimmtes

Team von Beratern, das Kunden von Mindtree und Magnet 360 in Europa

umfassende Salesforce-Expertise in Sachen Beratung, Entwicklung,

Andienung und Support bietet. Das Kapazitätsspektrum des neuen

Standorts umfasst die volle Bandbreite der Salesforce Customer

Success Platform, einschließlich Sales Cloud, Service Cloud,

Community Cloud, Marketing Cloud und Weiteres.



Als Platinum Partner von Salesforce mit einer einzigartigen

Ausrichtung auf Salesforce-Implementierungen, passt sich die

Expansion von Magnet 360 unmittelbar an die wachsende Dynamik von

Salesforce in Europa an.



"Unsere Expansion nach Europa ist von entscheidender Bedeutung für

uns, um den Bedürfnissen unserer global tätigen Kunden nachzukommen,

während wir mittels der Salesforce-Plattform deren Geschäft

umgestalten", sagt Matt Meents, CEO und Mitgründer von Magnet 360.

"Wir werden vor Ort in München Führungskräfte und Teams für den

Verkauf und die Auslieferung haben und einen für die kommenden 12

Monate konzipierten, aggressiven Plan für Personalanwerbung und

weiteres Wachstum."



"Ein bedeutender Anteil unserer in Europa ansässigen Kunden



betreibt gegenwärtig auf Salesforce basierende Initiativen oder

erkundet aktiv Möglichkeiten, die Technologie in näherer Zukunft zu

nutzen", sagt Guita Blake, Head of Europe von Mindtree. "Unser

Münchener Zentrum - mit Magnet 360 am Steuer - befindet sich in

idealer Lage, um unseren Kunden dabei zu helfen, die

Salesforce-Plattform optimal zu nutzen, und sie dabei zu

unterstützen, ihr Unternehmen zu transformieren."



"Angesichts der Tatsache, dass Salesforce seine schwunghafte

Dynamik stetig ausbaut, ist es wichtig, dass unsere bewährten Partner

dieser Entwicklung folgen", kommentiert Don Lynch, SVP Worldwide

Strategic Alliances bei Salesforce. "Wir werden gern das

Kompetenzzentrum von Magnet 360 und Mindtree für Salesforce

unterstützen, wenn diese nun das Münchener Büro eröffnen und sich uns

anschließen, um den Erfolg der Kunden in Europa voranzutreiben."



Weitere Informationen zu den Salesforce-Kapazitäten bei Mindtree

erhalten Sie hier (http://www.mindtree.com/services/enterprise-applic

ation-services/salesforce)



Salesforce, Customer Success Platform und andere gehören zu den

Handelsmarken von salesforce.com, Inc.



Über Magnet 360



Magnet 360 (http://www.magnet360.com), ein Unternehmen von

Mindtree, ist seit 2004 Partner von Salesforce und erlangte im Jahr

2005 den Platinum-Status. Wir helfen zukunftsorientierten Unternehmen

dabei, ihre wichtigsten Zielgruppen zu motivieren und so Wachstum,

Kundenbindung und Effizienz zu steigern und sinnvolle

Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Durch die wirksame Nutzung der

Salesforce-Plattform und ein iteratives Delivery-Modell unterstützen

wir Unternehmen dabei, intelligenter zu arbeiten und raschen Nutzwert

für ihre Organisationen zu schaffen. Unsere innovativen, über

unterschiedliche Clouds hinweg einsetzbaren Lösungen wurden an Kunden

vielfältiger Branchen geliefert. Insbesondere verfügen wir über

solides Know-how hinsichtlich der Branchen Finanzdienstleistungen,

Gesundheitsfürsorge, Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Einzelhandel,

Fertigung und Medien. Besuchen Sie http://www.magnet360.com, um

weiteres zu erfahren.



Über Mindtree



Mindtree (http://www.mindtree.com) [NSE: MINDTREE] liefert

Services für digitale Transformation und Technologie von der

Konzeption bis zur Ausführung und ermöglicht es Kunden der Global

2000 (FORBES), auf diese Weise ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter

dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen

Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der

gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere

profunde Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und

Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob

Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern abheben möchten,

Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum

beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen. Besuchen Sie

http://www.mindtree.com, um weiteres zu erfahren.



India



Debi Senapati



Mindtree



Tel.: +91-99805-56784



Debi.senapati(at)mindtree.com

USA



Andrea Dunbeck



Matter Communications



Tel.: +001-978-518-4555



adunbeck(at)matternow.com

Europa



Imogen Nation



Hotwire



Tel.: +44-20-7608-4675



imogen.nation(at)hotwirepr.com



