Golden Dawn Minerals: Goldminen in Kanada bieten Potenzial für Anleger, CEO Wolf Wiese im Interview mit Wirtschaft -TV



Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (das Unternehmen oder Golden Dawn) freut sich heute bekanntzugeben, das Wolf Wiese (CEO Golden Dawn Minerals) im Interview mit Wirtschaft TV-Chefredakteur Manuel Koch erklärt, welches Potenzial Goldminen in Kanada Anlegern bieten. Dieses Interview wurde nun veröffentlicht und ist unter folgendem Link zu sehen:



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38114/Golden Dawn Minerals IRW Interview W TV 08.11.2016.001.jpeg



http://www.wirtschaft-tv.com/golden-dawn-minerals-goldminen-in-kanada-bieten-potenzial-fuer-anleger



Am 31. Oktober 2016 berichtete Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (das Unternehmen oder Golden Dawn) über den aktuellen Stand seiner Aktivitäten und die Ziele des Unternehmens für die kommenden zwei Jahre.



Das Unternehmen hat am 17. Oktober 2016 mit New Nadina Resources Inc. eine verbindliche Absichtserklärung für den Erwerb von dessen Tochterunternehmen Kettle River Resources Inc. unterzeichnet (siehe Pressemeldung vom 18. Oktober 2016). Nach Abschluss der Übernahme, der spätestens bis 31. Januar 2017 erfolgen soll, und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden, wird Golden Dawn Minerals 100 % der Anteile an den meisten historischen Minen, bekannten Rohstofflagerstätten und wichtigen sichtbaren Vorkommen in der Bergbauregion Greenwood besitzen. Das Unternehmen wird dann neben Kinross Gold Corp. - dem fünftgrößten Goldproduzenten der Welt - der zweitgrößte Grundbesitzer in der Bergbauregion Greenwood sein.

ANSICHT DES LAGEPLANS UNTER: http://www.goldendawnminerals.com/wp-content/uploads/2016/10/GOM-properties-historic-mines.pdf



Der gesamte Grundbesitz wird sich über rund 14.000 Hektar erstrecken, wobei sämtliche Konzessionen in maximal 15 km Entfernung von der neu übernommenen modernen Verarbeitungsanlage Greenwood (Verarbeitungskapazität: 400 t/Tag) liegen. Es ist dies das erste Mal in der Geschichte der Bergbauregion Greenwood, dass alle wichtigen historischen Minen, Rohstofflagerstätten und sichtbaren Vorkommen zusammengelegt wurden. Diehistorische Mine Phoenix gehört seit mehr als 30 Jahren durchgehend zum Grundbesitz von Kettle River. Mit diesem Grundbesitz übernimmt das Unternehmen auch die Besitzansprüche an bestimmten Crown Grants (staatlichen Konzessionen), in denen die Rechte der Holznutzung und die Rechte an den Wasservorkommen enthalten sind.





Die vollständigen NEWS können sie unter folgendem Link nachlesen:





https://www.irw-press.com/de/news/golden-dawn-berichtet-den-aktionaeren-ueber-den-aktuellen-stand-seiner-aktivitaeten-und-uebernahmen_38053.html?isin=CA3808956070



Für weitere Fragen steht ihnen das Management jeder Zeit zur Verfügung.











