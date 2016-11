EANS-News: voestalpine AG /voestalpine mit deutlicher Ergebnissteigerung im

zweiten Geschäftsquartal 2016/17; Halbjahresvergleich aufgrund Marktschwäche im

Öl- und Gassegment rückläufig (mit Dokument)

6-Monatsbericht



Das makroökonomische Umfeld der ersten sechs Monate des

Geschäftsjahres 2016/17 war in Europa von einer Fortsetzung der

moderaten konjunkturellen Erholung, welche sich bisher auch resistent

gegen BREXIT-Votum und Nahost-Krise zeigt, geprägt. In Nordamerika

kam es hingegen zu einem Nachlassen der wirtschaftlichen Dynamik,

während sich das Wachstum in China stabilisierte und Brasilien die

rezessive Entwicklung etwas bremsen konnte. In diesem Umfeld setzten

die für den voestalpine-Konzern wesentlichen Marktsegmente Automobil

und Luftfahrt ihre dynamische Entwicklung fort, solide blieb auch der

Konjunkturverlauf in den Bereichen Eisenbahninfrastruktur und

Konsumgüterindustrie. Im Gegensatz dazu war im Energiebereich,

insbesondere dem Öl- und Gassektor, nach dem dramatischen Einbruch im

Vorjahr noch keine Trendwende zu erkennen. Der Umsatzrückgang von

6,5% im Jahresvergleich der ersten sechs Monate ist zum einen auf die

deflationären Trends auf der Rohstoffseite, vor allem aber auf die

anhaltende Marktschwäche im Öl- und Gas-Segment zurückzuführen. Die

Ergebnisentwicklung im 12-Monatsvergleich ist signifikant von

positiven Einmaleffekten in der Vergleichsperiode des Vorjahres

beeinflusst und daher nur bedingt aussagefähig. Um diese Effekte

bereinigten Werte zeigen die tatsächliche operative Entwicklung, die

im Jahresvergleich dennoch negativ bleibt. Die Hauptursache dafür

liegt wie beim Umsatz auch hier im deutlichen Abschwung der Öl- und

Gasindustrie, der besonders tiefe Spuren bei der Metal Engineering

Division (Nahtlosrohre zur Öl- und Gasexploration) und in etwas



moderaterer Form auch in der Steel Division (Grobbleche für

Pipelines) sowie in der Special Steel Division (Spezialwerkstoffe für

die Öl- und Gasexploration) hinterließ. Während sowohl die Steel- als

auch die Metal Engineering Division damit im Vergleich der

Halbjahresdaten Einbußen bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen mussten,

konnte die Special Steel Division die Schwäche im Öl- und Gas-Segment

kompensieren und bei gesunkenen Umsatzerlösen die Ergebnisse

steigern. Die Metal Forming Division hingegen legte aufgrund der

hervorragenden Automobilkonjunktur bei gleichzeitig erfolgreicher

Umsetzung ihrer Internationalisierungsstrategie im Jahresvergleich

sowohl beim Umsatz als auch den Ergebnissen deutlich zu. Innerhalb

der Berichtsperiode konnte der voestalpine-Konzern sein Ergebnis im

zweiten Quartal 2016/17 gegenüber dem ersten Quartal deutlich

steigern (EBITDA +11,1%, EBIT +20,1%). Maßgeblich dafür war die

Entwicklung der Steel Division, welche im Quartalsvergleich eine

markante Ausweitung der Ergebnisse verzeichnete. Die übrigen

Divisionen weisen eine solide Entwicklung mit der üblichen

Saisonalität - d.h einem zweiten Quartal, das aufgrund der

Sommermonate etwas unter dem ersten zu liegen kam - aus. Für den

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ist mit keinen signifikanten

Änderungen in der Entwicklung der für den voestalpine-Konzern

wesentlichen Volkswirtschaften zu rechnen. Gleiches gilt auch für

die wichtigsten Kundenbranchen des Konzerns, wo überwiegend mit einer

Fortsetzung der derzeit vorherrschenden Trends zu rechnen ist. Vor

diesem Hintergrund stellt sich die Erwartung für das Geschäftsjahr

2016/17 aktuell wie folgt dar: Das Betriebsergebnis (EBIT) sollte

unverändert annähernd auf Höhe des (bereinigten) Wertes des

vergangenen Geschäftsjahres zu liegen kommen; in Bezug auf das

operative Ergebnis (EBITDA) erscheint auf Basis der Halbjahresziffern

eine Wiederholung des (bereinigten) Vorjahresergebnisses möglich.



voestalpine-Konzern in Halbjahreszahlen:



______________________________________________________________________________

|(gem._IFRS;_in_Mio._EUR)___|1_H_2015/16(1)____|1_H_2016/17________|Veränderung|

|___________________________|01.04_-_30.09.2015|01.04._-_30.09.2016|in_%_______|

|Umsatz_____________________|5.786,7___________|5.407,8____________|-6,5_______|

|EBITDA_____________________|892,1_____________|704,9______________|-21,0______|

|EBITDA-Marge_in_%__________|15,4______________|13,0_______________|___________|

|EBIT_______________________|575,1_____________|368,9______________|-35,9______|

|EBIT-Marge_in_%____________|9,9_______________|6,8________________|___________|

|Ergebnis_vor_Steuern_______|504,6_____________|311,4______________|-38,3______|

|Ergebnis_nach_Steuern(2)___|420,8_____________|233,7______________|-44,5______|

|Gewinn_je_Aktie_(EUR)______|2,29______________|1,28_______________|-44,1______|

|Gearing_Ration_in_%_(09/30)|57,1______________|60,1_______________|___________|





(1) 1 H 2015/16 rückwirkend angepasst.

(2) Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalzinsen





voestalpine-Konzern in Quartalszahlen:



_____________________________________________________________________

|(gem._IFRS;_in_Mio._EUR)|1_Q_2016/17_______|2_Q_2016/17_______|Change|

|________________________|01.04_-_30.06.2016|01.07_-_30.09.2016|in_%__|

|Umsatz__________________|2.772,4___________|2.635,4___________|-4,9__|

|EBITDA__________________|333,9_____________|371,0_____________|11,1__|

|EBITDA-Marge_in_%_______|12,0______________|14,1______________|______|

|EBIT____________________|167,6_____________|201,3_____________|20,1__|

|EBIT-Marge_in_%_________|6,0_______________|7,6_______________|______|

|Ergebnis_vor_Steuern____|138,9_____________|172,5_____________|24,2__|

|Ergebnis_nach_Steuern(1)|105,8_____________|127,9_____________|20,9__|

|Gewinn_je_Aktie_(EUR)___|0,58______________|0,70______________|20,7__|





(1) Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen und Hybridkapitalzinsen



Der Zwischenbericht über das 2. Quartal GJ 2016/17 der voestalpine AG zum

Stichtag 30. September 2016 ist auf der Website des Unternehmens

www.voestalpine.com unter der Rubrik "Investoren" abrufbar.

Für Fragen steht Ihnen das Investor Relations Team unter +43/50304/15-9949 zur

Verfügung



Unternehmen: voestalpine AG

voestalpine-Straße 1

A-4020 Linz

Telefon: +43 50304/15-9949

FAX: +43 50304/55-5581

Email: IR(at)voestalpine.com

WWW: www.voestalpine.com

Branche: Metallindustrie

ISIN: AT0000937503

Indizes: WBI, ATX Prime, ATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch



