Kfz-Versicherung: wenig Aufpreis für umfassenden Schutz bei Wildschäden

Ein umfassender Schutz gegen Wildschäden verteuert den Kfz-Beitrag

in der Kaskoversicherung kaum oder gar nicht. Eine Absicherung gegen

dieses Risiko ist auf jeden Fall sinnvoll, denn laut einer aktuellen

Studie* meldeten Versicherungsnehmer im vergangenen Jahr knapp

263.000 Wildschäden - über zehn Prozent mehr als 2014 und damit so

viele wie noch nie.*)



Sowohl für teil- als auch für vollkaskoversicherte Fahrzeuge

steigt der jährliche Kfz-Beitrag durchschnittlich nur um fünf

Prozent, wenn der Wagen gegen Wildunfälle mit Tieren aller Art

versichert wird. Einige Assekuranzen verlangen dafür sogar überhaupt

keinen Aufschlag.**)



Absicherung von erweiterten Wildschäden verteuert Kfz-Beitrag

durchschnittlich um fünf Prozent



Für Kaskoversicherte besteht generell Versicherungsschutz für

Schäden durch den Zusammenstoß mit Haarwild, wie z. B. Rehe oder

Wildschweine. Der Baustein "erweiterte Wildschäden" schließt

zusätzlich den Zusammenstoß mit anderen Tieren wie Hunden, Katzen

oder Pferden ein.



Wählen Kfz-Halter eine Absicherung gegen den Zusammenstoß mit

weiteren Tieren - diese Variante beinhaltet neben Unfällen mit

Haarwild mindestens eine weitere Tierart - zahlen sie für ein

teilkaskoversichertes Fahrzeug im Schnitt drei Prozent (14 Euro) oder

für einen vollkaskoversicherten Pkw vier Prozent (23 Euro) mehr

Kfz-Beitrag.



Nur unwesentlich teurer ist die umfassende Absicherung gegen

Unfälle mit Tieren aller Art. Diese kostet sowohl in der Teil- als

auch in der Vollkasko durchschnittlich fünf Prozent mehr - das

entspricht im Schnitt 22 Euro p. a. in der Teilkasko- bzw. 35 Euro p.



a. in der Vollkaskoversicherung.



Ein Tarifvergleich verschiedener Anbieter lohnt sich: Bei einigen

Versicherern ist eine erweiterte Schadendeckung bei Wildunfällen

bereits inkludiert oder ohne Mehrkosten möglich, bei anderen steigt

der Beitrag dagegen um bis zu ein Drittel.



*)Quelle: GDV; http://ots.de/gcL2j

**)Die Beispiel-Berechnungen basieren auf folgenden Annahmen:

Fahrzeugwechsel, Mann, 45 Jahre, Führerschein seit 1989, verheiratet,

Angestellter, keine Kinder, kein Wohneigentum, Straße (öffentlich),

12.000 km/Jahr, ausschließlich alleinige & private Nutzung, VW TIGUAN

2.0 TSI 4MOTION, 155 kW (HSN: 0603, TSN: BEF), Erstzulassung: März

2013, geplanter Erwerb & Halterzulassung: Dezember 2016,

Gebrauchtwagen, Neuwert: 32.000 EUR, Zeitwert: ca. 15.000 EUR,

Barkauf, ADAC, freie Werkstattwahl, jährliche Zahlweise; Erstwagen,

Halter = Versicherungsnehmer, keine Punkte, 70180 Stuttgart;

Vollkaskoschutz: Haftpflicht und Vollkasko, Selbstbeteiligung VK 300

EUR / TK 150 EUR, Schadenfreiheitsklasse Haftpflicht SF 15 /

Vollkasko SF 15; Teilkaskoschutz: Haftpflicht und Teilkasko,

Selbstbeteiligung TK 150 EUR, Schadenfreiheitsklasse Haftpflicht SF

15



