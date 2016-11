Vegetarischer Genuss - Kindle Edition

Das Kochbuch „Vegetarischer Genuss – Quer Beet“ bietet 200 interessante, abwechslungsreiche und schmackhafte Rezepte für alle, die gerne auf Fleisch verzichten oder mal einen fleischlosen Tag einlegen möchten. Und das für nur 1,99 Euro. Das kann sich sehen lassen.



Die Auswahl ist enorm. Aufstriche und Dips, Salate, Suppen und Eintöpfe, Käse, Aufläufe, Bezahlbare und unkomplizierte Rezepte, Essbare Blüten, Exotisches Obst, Kräuter sowie scharfe und süße Rezepte warten darauf, nachgekocht zu werden.



Buchbeschreibung:

Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.

Wie der Name „Vegetarischer Genuss – Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.

Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.

Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.

Guten Appetit!



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 3487 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 238 Seiten

ISBN-Quelle für Seitenzahl: 1508484740

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00UXHWLM0

X-Ray:

Aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Auch als Printbuch (236 Seiten, Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN-10: 1508484740, ISBN-13: 978-1508484745) erhältlich!



Weitere Kochbücher der Autorin:

Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1

Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

BEST OF [Kindle Edition]



Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.



Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/



Kommentare zur Pressemitteilung