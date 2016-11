Searchmetrics holt mit Beyond Media neuen Ruby Partner an Bord

Searchmetrics freut sich über den Neuzugang Beyond Media als 4-Sterne-Ruby-Partner im Partnerprogramm.

(firmenpresse) - Berlin, 8. November 2016 – Searchmetrics freut sich über den Neuzugang Beyond Media als 4-Sterne-Ruby-Partner im Partnerprogramm. Ziel der Partnerschaft zwischen der Performance-Agentur und dem führenden Anbieter einer Enterprise Plattform für Search und Content Performance ist, neben der intensiven Nutzung der Searchmetrics Plattform, die im Programm festgelegten gemeinsamen Ziele zu realisieren:



- Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch bestmögliche Qualifizierung und Zertifizierung unter exklusiven Konditionen in der Searchmetrics Academy

- Austausch mit Experten über Best-Practice-Methoden im Partnernetzwerk

- Ausbau existierender Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung über gemeinsame Marketing-Aktivitäten



Die Beyond Media GmbH, die mit ihrer Erfahrung seit 2004 bereits zu den Pionieren der Online-Marketing-Branche gehört, hat sich u.a. auf Conversion-Optimierung, SEO und SEA spezialisiert und entschied sich einerseits für eine Partnerschaft mit Searchmetrics, um sich selbst weiterzuentwickeln, eigene Prozesse zu überdenken und diese anzupassen. Andererseits ist die Agentur sehr daran interessiert, an den unterschiedlichen gemeinsamen Aktivitäten im Partnerprogramm zu partizipieren und die Searchmetrics Suite noch tiefgehender nutzen zu können. „Searchmetrics hat uns aus diesen Gründen komplett überzeugt, die Partnerschaft einzugehen“, sagt Dominik Thoma, Teamleiter SEO bei Beyond Media. „Und dass diese Entscheidung richtig war, zeigt sich darin, dass wir bereits neue Kunden durch den Einsatz der Software gewinnen konnten.“



Um den 4-Sterne-Ruby-Status im Partnerprogramm zu erreichen, absolvierten drei Mitarbeiter von Beyond Media ein umfassendes Zertifizierungsprogramm, für das

Searchmetrics je nach Experten-Level den Yellow, Green oder Black Belt vergibt. Diese

Gürtel und das dazu gehörende Zertifikat als „Searchmetrics Certified Professional“ würdigen besondere Leistungen und Kenntnisse im Bereich Suchmaschinenoptimierung, sowie im Umgang mit der Searchmetrics Suite. Darüber hinaus ist der erfolgreiche Abschluss einer Sales-Zertifizierung für einen Mitarbeiter Voraussetzung, bei welcher Searchmetrics-Experten vermitteln, wie erfolgreiche Pitching-Strategien gestaltet und mehr Kunden gewonnen werden können.





Die Performance-Agentur mit Sitz in Kirchheim am Neckar nutzt die Searchmetrics Suite vornehmlich für tiefgehende Keyword-Analysen, Wettbewerber-Vergleiche, Projekt-Monitoring und ein aussagekräftiges Reporting. „Wir stehen immer wieder vor der Herausforderung, möglichst schnell und effizient neue Erkenntnisse über aktuelle Rankings und Potenziale unserer Projekte zu gewinnen. Die hochwertigen Daten von Searchmetrics ermöglichen es uns sehr detaillierte Analysen durchzuführen, sowie Ableitungen für gezielte und gesamtheitliche Content-Optimierungen zu generieren. Die Software unterstützt uns enorm durch ihre riesige Datenbank mit mehr als 600 Millionen Keywords und den umfassenden Funktionen. Wir konnten durch die Nutzung der Searchmetrics Suite intern drei andere Tools ablösen,“ so Dominik Thoma weiter.



„Mit Beyond Media konnten wir einen weiteren vielversprechenden Partner für unser Programm gewinnen, mit dem wir gemeinsam die Zukunft von Search und Content gestalten können. Wir freuen uns auf eine ergiebige Kooperation“, sagt Martin Scholz, VP Business Development bei Searchmetrics.



