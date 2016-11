bannerkönig24 ist nun eine zertifizierte Online-Druckerei

bannerkönig24 hat sich auf die Herstellung von Bannern und Folien aller Art spezialisiert. Die aktuelle Zertifizierung durch Trusted Shops bestätigt die Seriosität und Zuverlässig von bannerkönig24.

bannerkönig24 - Die Online-Druckerei

(firmenpresse) - Seriös und zuverlässig



Trusted Shops bietet den Online-Shoppern eine ganz besondere Sicherheit. Alle Trusted Shops zetifizierten Online-Shops stehen permanent unter Beobachtung und werden regelmäßig geprüft. Deshalb gelten alle Online-Shops mit Trusted Shops Zertifikat als seriös und zuverlässig. Für bannerkönig24 ist es wichtig, allen Kunden mehr Sicherheit und Vertrauen entgegen zu bringen. Trusted Shops hat nun auch bannerkönig24 geprüft und mit dem Gütesiegel ausgestattet. So kann sich jeder Kunde sicher sein, dass nach der Bestellung und der Bezahlung auch die gewünschten Produkte innerhalb der angegebenen Lieferzeit geliefert werden.



Warum entscheiden sich immer mehr Kunden für bannerkönig24?



bannerkönig24 bietet eine große Auswahl an hochwertigen Werbemitteln. Die Werbebanner können individuell bedruckt werden. Jedes Firmenlogo, Vereinsemblem oder Werbeslogan lässt sich auf diesen Bannern verewigen. Viele Banner sind speziell für den Außenbereich geeignet. Sie sind UV-beständig, wetterfest und selbst Kälte macht ihnen nichts aus. Viele Kunden vertrauen seit vielen Jahren der professionellen Arbeit von bannerkönig24. Das i-Tüpfelchen dieses Anbieters ist die neueste Zertifizierung. Schließlich ist bannerkönig24 einer der wenigen Anbieter seiner Branche, der durch Trusted Shops zertifiziert wurden.



Werbebanner und Banner



Werbebanner gehören zu den wichtigsten Werbemitteln eines jeden Unternehmens. Sie sind häufig schon von weitem erkennbar und können neue Kunden generieren. Besonders beliebt sind Baustellenbanner. An einer Baustelle fährt man bekanntlich langsamer oder man bleibt häufiger stehen. Dementsprechend Bauzaunbanner von einer Vielzahl an Menschen gesehen. Je nach Bedarf können Banner geschnitten oder mit einem Flachsaum versehen werden. Bei einem Flachsaum handelt es sich um einen sehr flachen Abschluss. Ein Hohlsaum dagegen erhält am Rand einen hohlen Raum, durch den die Stangen zur Aufhängung des Banners angebracht werden können.





Für jeden Bereich das richtige Werbemittel



Wenn ein Unternehmen neue Banner für eine Messe oder den Außenbereich benötigt, dann sollte es sich direkt an bannerkönig24 wenden. Die Auswahl an verschiedenen Materialien und Größen ist ausreichend. Die erfahrenen Mitarbeiter helfen gerne bei der Auswahl. Alle unterschiedlichen Banner gibt es auch im Wunschformat zu einem fairen Preis zu kaufen. Neben Bannern sind auch Folien von bannerkönig24 in einer sehr guten Qualität erhältlich. Die Folien lassen sich leicht an PKWs oder Fensterscheiben ankleben. Sie sind wetterfest und lassen sich später wieder gut ablösen. Die Aufkleber sowie die Banner werden mit einem hochwertigen Digitaldruck bearbeitet. Die Farben sind ebenfalls UV-beständig, so dass sie in der Sonne nicht ausbleichen. Auch Regen oder Wind machen ihnen nichts aus. Da es sich um einen Trusted Shop handelt, kann sich jeder Kunde sicher sein, eine optimale Qualität seiner Waren zu erhalten.









