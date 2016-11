Mit Regionalität gegen die Marktmacht der "Großen".

ShuttlePool, Anbieter von Fahrdiensten, bringt mit neuer Internet-Plattform Taxi- und Mietwagenunternehmer zusammen und sorgt bei regionalen Anbietern für internationale Kundschaft.

ShuttlePilot am PC und als APP

(firmenpresse) - Bereits seit vielen Jahren als überregionaler Anbieter von Fahrdiensten bekannt, können Kunden bei www.shuttlepool.com, Fahrdienste in allen Größen- und Reiseklassen (Eco, Business, First, PKW bis Bus) immer zum Festpreis online buchen.



Zur Zusammenarbeit mit angeschlossenen Taxi- und Mietwagenunternehmer hat ShuttlePool die Internet-Plattform shuttlepilot.com entwickelt.

Dazu sagt die Geschäftsführerin Michaela Prosi: "Wir wollen die Branche nicht zu einem System hin ändern, in dem der Fahrer oder Unternehmer nichts mehr zählen, ganz im Gegenteil. Wir wollen unsere Partner auch als Partner behandeln und ihr Unternehmen mit Blick in die Zukunft mit mehr Kundenbindung stärken. Für Kunden bedeutet dies, dass sie einen lokalen Ansprechpartner haben den sie noch persönlich kennen und dieser mit Hilfe von ShuttlePilot einen überregionalen Service anbieten kann."



ShuttlePilot funktioniert dabei als Schnittstelle, sowohl zwischen ShuttlePool und angeschlossenen Unternehmen, als auch zwischen den angeschlossenen Unternehmen selbst.

Außerdem integriert ShuttlePilot Funktionen zur Auftragsdisponierung, von der Annahme bis zum Auftragsabschluss und eine administrative Verwaltung für Fahrzeuge und Personal, stationär für den PC und als Fahrer-APP. Das Programm bietet auch nicht versierten Online-Anwendern die Möglichkeit zur einfachen Einrichtung einer eigenen Webseite.

"Wir bringen die Regionalität zurück in ein globales Geschäft und geben dem einzelnen Unternehmer Werkzeuge in die Hand, damit sie Ihr Geschäft fit für die Zukunft machen können und sich gegen die Marktmacht der Großen, wie Uber, behaupten können. Dazu zählen auch faire Provisionsmargen für Unternehmer, die Wirtschaftlichkeit und damit auch faire Bezahlung des Fahrpersonals ermöglichen." sagt Frau Prosi weiter.



ShuttlePool achtet ebenso darauf, dass die Unternehmen allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Interessierte Taxi- und Mietwagenunternehmer können sich unter ShuttlePilot.com kostenlos anmelden.









http://https://www.shuttlepool.com/home.htm



ShuttlePool GmbH ist überregionaler Anbieter von Mobilitätsdienstleistung und Betreiber des Buchungsportals shuttlepool.com für Taxi- und Mietwagendienste, Flughafentransfer, Helikopter- Service, Rundflüge und Rundfahrten, Bus-Charter und Autovermietung. Über das von ShuttlePool entwickelte Buchungsportal www.shuttlepool.com, buchen Privat- und Geschäftsreisende individuell ihren eigenen Transfer und können zwischen verschiedenen Fahrzeugstandards und Optionen auswählen.

Zur Auftragsausführung arbeitet ShuttlePool GmbH mit angeschlossenen Servicepartnern zusammen, die mit eigenen Fahrzeugen und Fahrpersonal mit den Servicestandards von ShuttlePool tätig sind. Dazu wurde ebenfalls von ShuttlePool eine Disponierungs- und Verwaltungssoftware mit Namen ShuttlePilot entwickelt. Dieses Portal unterstützt die Servicepartner in der Auftragsplanung und der Administration. ShuttlePool baut sein Dienstleistungssegment und die Tätigkeitsregionen systematisch aus.



ShuttlePool GmbH

Industriestraße 25, 64569 Nauheim

