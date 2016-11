QIAGENs GeneReader NGS System vereinfacht Datenmanagement für Labore

(ots) - In

Zusammenarbeit mit Genohm entwickelte neue Middleware garantiert eine

vollständige Kontrollkette von der Probe bis zur Erkenntnis und ist

in die meisten LIMS-Systeme integrierbar



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab

heute eine Partnerschaft mit dem Laborinformatikunternehmen Genohm

bekannt, die Nutzern des GeneReader NGS Systems ein nahtloses

Datenmanagement durch die Integration des NGS-Workflows in ihre

Laborinformationsmanagementsysteme (LIMS) ermöglichen soll. QIAGENS

Next-Generation-Sequencing (NGS)-Komplettlösung, unterstützt von

GeneRead Link, ist eine von den beiden Unternehmen gemeinsam

entwickelte Middleware, die eine vollständige Kontrollkette von der

Probenverarbeitung bis zum Abschlussbericht garantiert - bei voller

Konnektivität mit führenden LIMS-Systemen. Zudem können Nutzer des

GeneReader NGS Systems, die noch keine LIMS-Lösung haben, von der

einfachen Konnektivität mit Genohms unternehmenseigener Lösung SLims

profitieren, die die Verwaltung der Daten im gesamten Labor

ermöglicht. Beide Unternehmen werden GeneRead Link fortlaufend

optimieren und die Middleware-Lösung nach Bedarf anpassen, um

zukünftige GeneReader Workflows zu unterstützen.



"Der Wert des Next-Generation-Sequencings basiert auf den

Erkenntnissen, die vom Labor generiert werden, und das einzigartige

Konzept unseres GeneReader NGS Systems macht es möglich, dass jedes

Labor aussagekräftige Ergebnisse durch NGS gewinnen kann. Wir freuen

uns sehr, dass wir gemeinsam mit Genohm mit GeneRead Link eine Lösung

zur Verfügung stellen können, die das Management von

Sequenzierinformationen vereinfacht und an die meisten

LIMS-Plattformen angebunden werden kann", erklärte Jonathan Arnold,

Senior Director Marketing, Next-Generation-Sequencing, bei QIAGEN.

"Indem wir GeneReader NGS-Kunden Zugang zu Genohms



unternehmenseigener Lösung SLims, einem benutzerfreundlichen LIMS und

elektronischem Laborjournal-System, bieten, wird die Lösung dermaßen

erweitert, dass die Verwaltung der Daten eines gesamten Labors

möglich wird."



