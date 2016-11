QIAGENs GeneReader NGS System kehrt auf den US-Markt zurück

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab

heute die Validierung einer neuen und verbesserten Chemie für sein

GeneReader NGS System, die weltweit erste komplette

Sample-to-Insight-Lösung, die die Vorteile des

Next-Generation-Sequencings (NGS) für alle Testlabore zugänglich

macht, bekannt.



QIAGEN veröffentlichte neue Leistungsdaten, die unter Verwendung

der neuen Sequenzierchemie und QIAGENs GeneRead QIAact Actionable

Insights Tumor Panel gewonnen wurden und eine hervorragende Leistung

belegen. Die mit der neuen Chemie des GeneReader NGS Systems

generierten Daten zeigten 100%ige Übereinstimmung der Ergebnisse im

Vergleich zu anderen Testverfahren. Dafür herangezogen wurden der von

der FDA zugelassene therascreen KRAS RGQ PCR Test von QIAGEN, der

CE-gekennzeichnete therascreen RAS Extension Pyro Test des

Unternehmens, sowie ein Next-Generation-Sequencing (NGS) Workflow auf

Basis eines Wettbewerbssystems. In dieser Studie wurden 42

Formalin-fixierte, in Paraffin eingebettete (FFPE) Tumorproben mit

zuvor bestätigtem RAS-Mutationsstatus verwendet.



Die neue Sequenzierchemie basiert auf neuen, unternehmenseigenen

Rezepturen. Sie ist Teil einer umfassenden und tief greifenden

Entwicklungspipeline mit Upgrades, Erweiterungen und Verbesserungen

des GeneReader Workflows.



QIAGEN nimmt die Vermarktung des GeneReader NGS Systems mit der

neuen Chemie in den USA Anfang 2017 wieder auf und wird die

Sample-to-Insight-Lösung für die Sequenzierung zusammen mit anderen

Technologien an Stand 1119 auf der Jahreskonferenz der AMP

(Association of Molecular Pathology) vom 10. bis 12. November 2016 in

Charlotte, North Carolina (USA), präsentieren. Die neue Chemie wird



ausgewählten Kunden in den USA bereits in einer ersten Phase ab 1.

Dezember 2016 zugänglich gemacht. Daran schließt sich ab dem ersten

Quartal 2017 eine breite Markteinführung zunächst in den USA und im

zweiten Quartal 2017 dann in anderen Teilen der Welt an.



"Wir freuen uns, US-Kunden das GeneReader NGS System mit der neuen

Chemie wieder anbieten zu können. Kunden in den USA werden schon bald

vollen Zugriff auf unsere benutzerfreundliche Komplettlösung für

zuverlässiges Sample-to-Insight-Sequencing haben", erklärte Peer M.

Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN N.V. "Wir vertrauen

weiterhin auf die Patente auf unsere ursprüngliche GeneReader Chemie

und sind besonders stolz, heute eine vollkommen neue und andere

Chemie mit verbesserter Sequenzierperformance präsentieren zu können.

QIAGENs schnelle Reaktion auf die vorläufige Einschränkung des

Zugangs von Kunden zu unserer überlegenen Sample-to-Insight-Lösung,

ist ein Beleg für die Tiefe unseres Technologie- und

Patentportfolios. Es unterstreicht zudem die Fähigkeiten, den Einsatz

und die Hingabe unserer Teams, allen Kunden die Möglichkeiten des

Sample-to-Insight-Sequencings zur Verfügung zu stellen."



Der Relaunch des GeneReader NGS Systems für US-Kunden wurde

dadurch ermöglicht, dass QIAGEN verschiedene Upgrade-Programme der

Sequenzierchemie beschleunigt hat, die unter anderem den Austausch

jener chemischen Gruppe umfassen, die Gegenstand eines von einem

Wettbewerber angestrengten und derzeit anhängigen

Patentstreitverfahrens ist.



Das Ende 2015 für die Grundlagenforschung und translationale

Forschung eingeführte GeneReader NGS System ist der erste echte

Sample-to-Insight-Komplett-Workflow, der auf der NGS-Technologie

basiert. Im Juni 2016 gab QIAGEN die Erweiterung der

Einsatzmöglichkeiten von GeneReader um die Nutzung mit

nicht-invasiven Flüssigbiopsien bekannt, als zusätzliche Option neben

der Verwendung mit FFPE-Tumorgewebeproben. Die Schritte zur Proben-

und Bibliotheksvorbereitung für das GeneReader NGS System können

mithilfe von QIAcube oder QIAsymphony SP als Front-End automatisiert

werden.



QIAGEN wird bei seiner Investoren- und Analystenkonferenz am 15.

November 2016 in New York City weitere Informationen über das

GeneReader NGS System mitteilen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.qiagen.com.







