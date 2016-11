2,0 % mehr Schulanfänger 2016 im Vergleich zum Vorjahr

(ots) - Zu Beginn des laufenden Schuljahres 2016/2017

wurden nach ersten vorläufigen Daten in Deutschland 719 000 Kinder

eingeschult. Das waren 2,0 % mehr als im Vorjahr. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Zahl der

Einschulungen im Vergleich zum Vorjahr in nahezu allen Bundesländern

gestiegen. Die größten Anstiege gab es im Saarland (+ 8,0 %) und in

Brandenburg (+ 5,4 %).



Ausgehend von den Bevölkerungszahlen Ende 2015 gab es bundesweit

insgesamt 4,2 % mehr Kinder im einschulungsrelevanten Alter als im

Vorjahr. Eine Ursache für den Gesamtanstieg der Einschulungszahlen

dürfte die verstärkte Zuwanderung im Jahr 2015 gewesen sein.

Entsprechend stieg bei den Nicht-Deutschen die Zahl der Kinder im

einschulungsrelevanten Alter um 42,7 %, bei den Deutschen nahm sie um

1,5 % zu. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Ergebnissen zu

den Einschulungen um erste vorläufige Daten handelt. Darüber hinaus

schränken Wanderungsbewegungen zwischen dem Stichtag der

Bevölkerungsangaben Ende 2015 und den Einschulungen im Spätsommer

2016 sowie unterschiedliche Einschulungsstichtage in den

Bundesländern die Vergleichbarkeit ein.



Bundesweit begannen im Vergleich zum Vorjahr 12,5 % mehr

Schulanfängerinnen und -anfänger ihre Schullaufbahn in Integrierten

Gesamtschulen. Der Trend zum längeren gemeinsamen Lernen hat dazu

geführt, dass seit 2012 der Primarbereich (Klassenstufen 1 bis 4) an

Integrierten Gesamtschulen in mehreren Ländern eingerichtet

beziehungsweise ausgebaut wurde. Im Vergleich zu 2011 ist der Anteil

der Kinder, die in Integrierten Gesamtschulen eingeschult wurden, von

0,5 % auf 2,5 % gestiegen.



