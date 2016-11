DESITIN kooperiert mit Dr. med. Johannes Wimmer: Dreiteilige Videoserie mit dem bekannten TV-Arzt zum Thema Clusterkopfschmerz veröffentlicht (FOTO)

(ots) -

Er ist Arzt und Fernsehmoderator und hat es sich zur Aufgabe

gemacht, die Arzt-Patienten-Kommunikation durch seine kreativen und

informativen Erklärvideos zu erleichtern: Dr. med. Johannes Wimmer

ist mittlerweile wohl fast jedem ein Begriff, der sich beruflich oder

privat mit medizinischen Themen beschäftigt. Der Hamburger

Arzneimittelhersteller DESITIN konnte den sympathischen Arzt nun für

eine Zusammenarbeit gewinnen: Eine dreiteilige Serie zum Thema

Clusterkopfschmerz und Nervenstimulation als innovative,

nichtmedikamentöse Behandlungsmethode mit dem Therapiegerät

gammaCore® steht seit kurzem online zur Verfügung.



Clusterkopfschmerz bedeutet fast unerträgliche Schmerzattacken,

die Betroffene häufig an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen.

Etwa 120.000 Menschen in Deutschland leiden an Clusterkopfschmerz,

doch in der Öffentlichkeit und selbst in Fachkreisen ist die

Kopfschmerzart bis heute weitgehend unbekannt. Viele Patienten warten

jahrelang auf eine korrekte Diagnose und danach geht die Odyssee

nicht selten weiter, denn gängige Medikamente können bei der

Behandlung von Clusterkopfschmerz an ihre Grenzen kommen. Das

Unternehmen DESITIN vertreibt seit Beginn des Jahres mit gammaCore®

ein Therapiegerät, das mittels der sogenannten nichtinvasiven

Vagusnervstimulation zur Clusterkopfschmerz-Therapie eingesetzt

werden kann. Rund um die Themen Clusterkopfschmerz und die innovative

Behandlungsmethode befassen sich auch die drei Videos mit Dr.

Johannes Wimmer, die DESITIN kürzlich produziert hat.



Dr. Johannes Wimmer erklärt Clusterkopfschmerz und die Therapie

mit gammaCore®



Im ersten Video der dreiteiligen Serie aus der Kooperation

zwischen Dr. med. Johannes Wimmer und DESITIN geht es um das

Erkrankungsbild Clusterkopfschmerz im Allgemeinen. Das Ziel: Die

Bekanntheit der Erkrankung steigern und darüber aufklären, sodass die



Symptome besser gedeutet und die Diagnose schneller gestellt werden

kann.



Das zweite Video befasst sich mit der Therapiemethode der

nichtinvasiven Vagusnervstimulation, kurz nVNS. Der Vagusnerv ist der

zehnte Hirnnerv und verläuft im Körper zwischen den inneren Organen

und dem Gehirn. Diese Verbindung lässt sich auch in der

Clusterkopfschmerz-Therapie nutzen: Wird der Vagusnerv im Halsbereich

von außen durch elektrische Impulse stimuliert, kann im Gehirn die

Entstehung von Kopfschmerzattacken unterdrückt werden.



Im dritten Video geht es um die konkrete Anwendung von gammaCore®.

Das Therapiegerät besitzt eine CE-Kennzeichnung für die vorbeugende

und akute Behandlung von Clusterkopfschmerz, Migräne, Hemicrania

continua und medikamenteninduziertem Kopfschmerz. Eine große

klinische Studie bei chronischen Clusterkopfschmerz-Patienten konnte

zeigen, dass durch die tägliche Anwendung von gammaCore® zusätzlich

zur vorbeugenden Medikation eine signifikante Abnahme der schweren

Kopfschmerzattacken im Vergleich zur Medikation allein erreicht

werden konnte. Zur Kopfschmerzvorbeugung wird das handliche Gerät für

wenige Minuten am Tag äußerlich am seitlichen Hals angewendet. Die

Handhabung ist leicht erlernbar und kann von den Betroffenen

selbständig durchgeführt werden. Dr. med. Johannes Wimmer zeigt, wie

das Gerät richtig bedient wird und was Patienten, die diese

Therapiemethode nutzen, beachten müssen.



Alle drei Videos mit Dr. Johannes Wimmer stehen unter folgendem

Link bereit:



http://ots.de/dbYph







Pressekontakt:

Rothenburg & Partner GmbH

Martina Moyses

Friesenweg 5f

22763 Hamburg

moyses(at)rothenburg-pr.de



Original-Content von: Desitin Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Desitin Arzneimittel GmbH dr-wimmer-gammacore.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422151

Anzahl Zeichen: 4087

Kontakt-Informationen:

Firma: Desitin Arzneimittel GmbH dr-wimmer-gammacore.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung