Citrulline Polyhydrate GN, Wir haben einen der besten natürlichen Stickstoffoxyd Booster noch besser gemacht!

(firmenpresse) - Wir haben einen der besten natürlichen Stickstoffoxyd Booster noch besser gemacht!

Produkt Highlights



Deutliche Erhöhung der Stickstoffoxydproduktion

Extremer, förmlich die Haut sprengender Pump

Gesundheitlich unbedenklicher, natürlich im Körper vorkommender Wirkstoff

Schnellere Zuwächse an Muskelmasse und Kraft

Verzögertes Einsetzen der Erschöpfung

Schnellere Regeneration zwischen den Trainingssätzen und nach dem Training

Bessere Versorgung der Muskulatur mit Nährstoffen, Sauerstoff und anabolen Hormonen

Wirkt einer Übersäuerung der Muskulatur während des Trainings entgegen

Reduziert den Muskelkater nach dem Training

Steigert die Energie- und ATP Produktion

Steigerung der Proteinsynthese

Überlegene Bioverfügbarkeit

Schnelle und maximale Aufnahme

Höhere Stabilität im Verdauungstrakt durch ein innovatives Puffersystem

Gesteigerte Bioverfügbarkeit und Aufnahme durch zugesetzte probiotische Bakterien

Frei von Stimulanzien und deshalb auch abends verwendbar

Keine unnötigen Füll- und Zusatzstoffe mit fraglicher Wirkung



Citrullin Malat ist einer der effektivsten Wirkstoffe zur Steigerung der Stickstoffoxydproduktion, der Ihnen während des Trainings zu einem unglaublichen Muskelpump verhelfen kann und die Durchblutung der arbeitenden Muskulatur verbessert. In dieser Hinsicht übertrifft Citrullin Malat alle Arginin basierten Stickstoffoxyd Booster bei weitem und ist gleichzeitig gesundheitlich völlig unbedenklich, da sowohl Citrullin als auch Malat natürlich im Körper vorkommen.

Gut, das wird für Sie wahrscheinlich nichts neues sein. Das wirklich neue an Citrulline Polyhydrate ist, dass wir es geschafft haben, diesen hocheffektiven Stickstoffoxyd Booster noch besser und effektiver zu machen. Hierfür verwenden wir unsere innovative Polyhydrate Unique Buffering Technologie, durch die Bioverfügbarkeit und Absorption dramatisch gesteigert werden. Hierdurch wird Citrulline Polyhydrate zum wahrscheinlich wirkungsvollsten Citrullin Produkt, das Sie auf dem Markt finden werden.



Durch seine zahlreichen positiven Eigenschaften, die deutlich über die anderer Pump Supplements hinausgehen, ist Citrulline Polyhydrate dazu in der Lage, den Muskelaufbau und die Kraft in erheblichem Umfang zu steigern. Citrulline Polyhydrate wird es Ihnen ermöglichen mehr Wiederholungen und mehr Sätze auszuführen, während es gleichzeitig den Muskelkater nach dem Training reduziert und die Regenerationszeit zwischen den Trainingseinheiten verkürzt, so dass Sie nicht nur länger und härter, sondern auch häufiger trainieren können.

Und wenn Sie einmal den unglaublichen Pump erlebt haben, den Ihnen Citrulline Polyhydrate ermöglicht, dann werden Sie nie wieder ohne Citruilline Polyhydrate trainieren wollen – das versprechen wir Ihnen! Durchbrechen Sie Plateaus und bauen Sie schneller als je zuvor Muskelmasse und Kraft auf!

Wir haben bei Citrullin Polyhydrat bewusst auf weitere Inhaltsstoffe und insbesondere Stimulanzien verzichtet. Hierdurch können Sie Citrullin Polyhydrate mit praktisch jedem anderen Pre-Workout Produkt kombinieren, ohne dass die Gefahr besteht, dass Sie zu große Mengen an Stimulanzien oder anderen Wirkstoffen zu sich nehmen. Darüber hinaus kann Citrullin Polyhydrat auch abends verwendet werden, ohne dass es zu Schlafproblemen kommt.





Warum ist Citrullin Polyhydrate anderen Citrullin Malat basierten Stickstoffoxyd Booster Produkten deutlich überlegen?



Als Experten auf dem Gebiet der Steigerung der Bioverfügbarkeit wussten wir recht schnell, wie wir Citrulline Polyhydrate zur selben erstaunlichen Bioverfügbarkeit verhelfen konnten, die Sie schon von Creatine Polyhydrate, Glutamine Polyhydrate, Beta-Alanine Polyhydrat, Arginine Polyhydrate und DAA Polyhydrate kennen. Der erste Schritt bestand in der Verwendung unserer einzigartigen Polyhydrate Unique Buffering Technology, die das in Citrulline Polyhydrate enthaltene Citrullin Malat durch einen innovativen Säurepuffer vor einer Zerstörung durch die Magensäure schützt. Der zweite Schritt bestand in der Zugabe probiotischer Bakterien zur Citrulline Polyhydrate Formel, welche die Absorption und Bioverfügbarkeit von Citrullin Malat um bis zu 20% weiter steigern können.



Diese Maßnahen haben zur Folge, dass Citrulline Polyhydrate im Vergleich zu regulären Citrullin Malat Produkten bei einer deutlich niedrigeren Dosierung eine signifikant bessere Wirkung zeigt, da wirklich nahezu 100% des zugeführten Citrullin Malats auch vom Körper verwendet werden können!





Citrullin Malat und die Anregung der Stickstoffoxydproduktion



Citrullin ist eine im Körper natürlich vorkommende Aminosäure, die an einer ganzen Reihe von im Körper ablaufenden Prozessen beteiligt ist. Der für Bodybuilder wahrscheinlich interessanteste dieser Prozesse ist die Produktion von Stickstoffoxyd, welches die Adern weitet und hierdurch eine bessere Durchblutung und einen gesteigerten Muskelpump bewirkt.



Der körpereigene Pfadweg, der hierfür verantwortlich ist, wird als L-Arginin – Stickstoffoxyd Synthase - Stickstoffoxyd (oder L-Arg-NOS-NO) Pfadweg bezeichnet. Über diesen Pfadweg wird L-Arginin unter Verwendung eines Enzyms namens Endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase (kurz eNOS) in Stickstoffoxyd umgewandelt. L-Arginin fördert die Stickstoffoxydproduktion durch diesen Pfadweg gleich auf zwei Wegen. Erstens regt Arginin die Produktion des eNOS Enzyms an und zweitens stellt Arginin den Ausgangsstoff dar, ohne den dieser Pfadweg nicht ablaufen kann. Mehr Arginin ist also gleichbedeutend mit einer höheren Stickstoffoxydproduktion.

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was das alles mit Citrullin zu tun hat. Wäre es nicht effektiver einfach L-Arginin einzunehmen? Nein, wäre es nicht, da Arginin nach einer oralen Zufuhr schnell von der Leber abgebaut wird und somit die Argininspiegel im Körper nicht signifikant erhöht. Oral zugeführtes Citrullin wird hingegen in den Nieren in L-Arginin umgewandet (1) und stellt den limitierenden Faktor für die Argininproduktion im Körper dar (2). Dass all dies nicht nur graue Theorie ist, wurde durch eine ganze Reihe von Studien bestätigt, die zeigen konnten, dass oral zugeführtes Citrullin die Stickstoffoxydspiegel im Körper signifikant erhöht (3).





Welche Vorzüge besitzt eine gesteigerte Stickstoffoxydproduktion?



Stickstoffoxyd wird unter anderem in den Zellen der innersten Schicht der Blutgefäße – den sogenannten Endothelialzellen – produziert. Stickstoffoxyd agiert im Körper als Botenstoff, der eine Entspannung der glatten Muskulatur der Blutgefäße bewirkt, wodurch die Adern geweitet werden und die Durchblutung gesteigert wird, da mehr Blut innerhalb eines kürzeren Zeitraums durch den Körper gepumpt werden kann.



Die bekanntesten und am direktesten spürbaren Auswirkungen einer durch Stickstoffoxyd verbesserten Durchblutung sind ein intensiver Muskelpump während des Trainings und eine gesteigerte Vaskularität.

Eine bessere Durchblutung der arbeitenden Muskeln bewirkt jedoch weitaus mehr, als einfach nur ein irrsinnig gutes Gefühl während des Trainings. Eine bessere Durchblutung ist gleichbedeutend mit einer höheren Zufuhr von Sauerstoff, Nährstoffen und anabolen Hormonen zu den trainierten Muskeln. Dies ist während des Trainings sehr wichtig, da hart arbeitende Muskeln mehr Nährstoffe und mehr Sauerstoff benötigen, um optimal funktionieren zu können. Unter einer nicht ausreichender Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen leidet die körperliche Leistungsfähigkeit und die Muskelerschöpfung tritt früher ein. Im Gegenzug ermöglicht Ihnen eine optimale Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen, ein intensiveres Training und mehr Wiederholungen pro Trainingssatz, um maximale Zuwächse an Kraft und Muskelmasse zu erzielen.

Neben einer besseren Versorgung der Muskulatur mit Nährstoffen und Sauerstoff ermöglicht eine bessere Durchblutung der arbeitenden Muskeln auch einen schnelleren und besseren Abtransport von während dem Training entstehenden toxischen Stoffwechselprodukten, die ein früheres Einsetzen der Muskelerschöpfung zur Folge haben.

Diese beiden Effekte tragen auch zu einer schnelleren Regeneration zwischen zwei Trainingssätzen und nach dem Training bei, so dass Sie nicht nur häufiger trainieren können, ohne in einen Zustand des Übertrainings zu kommen, sondern auch während des Trainings mehr intensive Trainingssätze ausführen können. Beides resultiert in einem stärkeren Stimulus für ein Muskelwachstum und letztendlich in gesteigerten Zuwächsen an Muskelmasse und Kraft.

Zusätzlich hierzu verbessert Stickstoffoxyd die Glukoseaufnahme und die kontraktile Funktion der Skelettmuskulatur. Weitere Auswirkungen erhöhter Stickstoffoxydspiegel umfassen eine Beschleunigung der Muskelreparatur durch die Aktivierung von Sattelitenzellen und eine gesteigerte Ausschüttung myotropher, das Muskelwachstum fördernder Faktoren.

Doch auch der Pump selbst und hiermit einhergehende temporäre Vergrößerung des Muskelvolumens können den Muskelaufbau fördern. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass eine solche Expansion des Muskelgewebes selbst eine anabole Wirkung besitzt – also mit anderen Worten ausgedrückt, das Muskelwachstum fördert.

Zusätzlich hierzu scheint eine Dehnung der Faszie, wie sie durch eine temporäre, auf dem Pump beruhende Vergrößerung des Muskelvolumens hervorgerufen wird, das Muskelwachstum zu fördern (10). Die Faszie ist ein eng miteinander verflochtenes Netzwerk aus hartem, faserartigem Gewebe, das sich eng und fest um die Muskeln wickelt und deren strukturelle Integrität aufrecht erhält, aber gleichzeitig auch den Platz begrenzt, der der Muskulatur für ein potentielles Wachstum zur Verfügung steht. Eine wiederholte Dehnung der Faszie kann den Muskeln mehr Platz für ein leichteres Muskelwachstum bescheren (10).



Weitere interessante Eigenschaften von Citrullin Malat



Die positiven Auswirkungen einer Citrullin Supplementation beschränken sich jedoch nicht nur auf einen gesteigerten Pump und eine auf einer besseren Durchblutung beruhende verbesserte Versorgung der Muskulatur mit Nährstoffen und Sauerstoff.



Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass Citrullin den Muskelkater nach dem Training reduzieren und während des Trainings die Anzahl der ausführbaren Wiederholungen signifikant erhöhen kann (4). Zusätzlich hierzu steigert Citrullin die Muskelproteinsynthese, was letztendlich in einem schnelleren Aufbau an Muskelmasse resultiert (5, 6).

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass Citrullin die Muskelerschöpfung reduzieren kann, während es gleichzeitig die Energieproduktion und die ATP Produktion erhöht. Dies hat zur Folge, dass Citrullin nicht nur die anaerobe Leistungsfähigkeit, die für ein Training mit Gewichten am wichtigsten ist, sondern auch die aerobe Leistungsfähigkeit signifikant steigern kann (7).

Doch das ist noch nicht alles. Während einer intensiven Trainingseinheit produziert der Körper vermehrt giftiges Ammoniak, welches in höheren Konzentrationen über eine stoffwechseltechnische Azidose (Übersäuerung) die sportliche Leistungsfähigkeit und die Regenerationsfähigkeit deutlich reduzieren kann. Der Körper besitzt zwar einen als Harnstoffzyklus bekannten Mechanismus, der für einen Abbau von Ammoniak verantwortlich ist, doch dieser Prozess ist häufig mit den hohen trainingsinduzierten Ammoniakspiegeln überfordert. Interessanterweise stellt Citrullin den limitierenden Faktor für den Abbau von Ammoniak dar (8, 9), was im Umkehrschluss bedeutet, dass eine erhöhte Citrullinzufuhr in einem schnelleren Abbau von Ammoniak resultiert. Dies führt letztendlich zu einer höheren Leistungsfähigkeit der Muskulatur und einer schnelleren Regeneration während und nach dem Training.





Die Polyhydrate Unique Buffering Technology



Die Magensäure ist ein extrem wichtiger Bestandteil unseres Verdauungsapparats, da sie bei der Verdauung von Proteinen und dem Abtöten von in der Nahrung enthaltenen Krankheitserregern eine Schlüsselrolle spielt. Leider reduziert die Magensäure gleichzeitig jedoch auch die Bioverfügbarkeit von oral eingenommenen Aminosäureverbindungen und anderen Wirkstoffen, da ein Teil dieser Verbindungen durch die Magensäure in seine Bestandteile aufgespaltet oder chemisch so verändert wird, dass die gewünschte Wirkung verloren geht.



An dieser Stelle kommt unsere innovative Polyhydrate Unique Buffering Technology ins Spiel. Dieses einzigartige Säurepuffersystem, das Sie wahrscheinlich bereits von anderen innovativen GN Laboratories Produkten wie Creatine Polyhydrate, Glutamine Polyhydrate, Beta-Alanine Polyhydrate, Aginine Polyhydrate und DAA Polyhydrate her kennen werden, verhindert, dass ein Teil des in Citrulline Polyhydrate enthaltenen Citrullin Malats durch die Magensäure zerstört wird, wie dies bei gewöhnlichen Citrullin Malat Produkten der Fall sein kann. Dieser Schutz vor einer Zerstörung durch die Magensäure resultiert in einer höheren Bioverfügbarkeit und letztendlich in einer größeren Menge an Citrullin Malat, die intakt im Körper ankommt.





Warum enthält Citrulline Polyhydrate zugesetzte probiotische Bakterien?



Da wir uns bei GN Laboratories das Ziel gesetzt haben, Ihnen immer die besten Produkte anzubieten die wir basierend auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln können, haben wir bei der Entwicklung von Citrulline Polyhydrate nicht nach der Zugabe eines innovativen Puffersystems aufgehört, sondern uns weitere Gedanken darüber gemacht, wie wir die Bioverfügbarkeit und Aufnahme von Citrulline Polyhydrate verbessern können. Bei unseren Bestrebungen kamen wir auf die Idee die Citrulline Polyhydrate Formel um die die probiotischen Bakterien Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Acidophilus und Lactobacillus Casai in mikroverkapselter Form zu erweitern.



Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass probiotische Bakterien die Bioverfügbarkeit und Aufnahme von Aminosäuren im Verdauungstrakt um 20% steigern können. Durch die hinzugefügten probiotischen Bakterien wird die bereits zuvor überragende Bioverfügbarkeit von Citrulline Polyhydrate noch weiter verbessert. Nach dieser Erweiterung der Formel können wir mit gutem Gewissen sagen, dass Citrulline Polyhydrate die Citrullin Malat Darreichungsform mit der wahrscheinlich besten Bioverfügbarkeit auf dem Markt ist.

Die zahlreichen Vorzüge probiotischer Bakterien beschränken sich jedoch nicht auf die Verbesserung der Bioverfügbarkeit von Aminosäuren. Probiotische Bakterien besitzen zusätzlich eine ganze Reihe weiterer gesundheitsfördernder Eigenschaften.

Im Dünndarm verhindern probiotische Bakterien aus der Familie der Lactobazillen wie das in Citrullin Polyhydrate enthaltene Lactobacillus Acidophilus und Lactobacillus Casai, dass sich mit der Nahrung zugeführte Krankheitskeime im Darm ansiedeln können, indem sie für einen sauren pH Wert des Speisebreis sorgen. Im Dickdarm halten die probiotischen Bakterien aus der Bifidogruppe wie das in Citrullin Polyhydrate enthaltene Bifidobacterium Bifidum krankmachende Bakterien und Pilze in Schach.

Die Stoffwechselprodukte der probiotischen Bakterien aus der Bifidogruppe dienen den Colonozyten (die Zellen der inneren Darmwand) als Energielieferant. Ohne diese Stoffwechselprodukte sterben die Colonozyten ab und können von Bakterien der Darmflora angegriffen werden. Dies kann zu Verdauungsstörungen und schlimmstenfalls auch zu Erkrankungen des Darms wir z.B. Morbus Crohn führen. Zusätzlich hierzu werden probiotische Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte zur Bereitstellung von Abwehrzellen des Immunsystems benötig und fördern hierdurch die Funktion des Immunsystems. Man kann also zu sagen, dass die Stoffwechselleistung probiotischer Bakterien in direktem Zusammenhang mit einer korrekten Funktion des Immunsystems steht und ein Mangel an probiotischen Bakterien die korrekte Funktion des Immunsystems beeinträchtigt, was eine höhere Krankheitsanfälligkeit zur Folge haben kann.

Leider handelt es sich bei probiotischen Bakterien um sehr empfindliche Verbindungen, die leicht durch Umwelteinflüsse zerstört werden können. Aus diesem Grund verwenden wir nur probiotische Bakterien in mikroverkapselter Form. Diese Mikroverkapselung schützt die empfindlichen Bakterien vor einer Zerstörung durch schädliche Umwelteinflüsse, wodurch sichergestellt wird, dass diese Bakterien dort ihre Wirkung entfalten, wo sie es sollen. Die miroverkapselte Darreichungsform probiotischer Bakterien ist zwar in der Herstellung sehr viel teurer, doch wir sind der Meinung, dass wir es unseren Kunden schuldig sind, nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe zu verwenden.





Die GN Laboratories Qualitätsgarantie



Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.



Referenzen:



