TESS Funktionssocken geben Fuss- und Nagelpilz keine Chance

Warum es im Winter wichtig ist, auf die Gesundheit der Fsse zu achten

Funktionelle Socken von TESS sind die beste Vorsorge gegen Fusspilze und Schweissfsse.

(firmenpresse) - Sommer und goldener Herbst sind vorbei. Flipflops, Sandalen und luftige Sneakers ade. Jetzt kommt die Zeit der schweren, geschlossenen Winterschuhe und -stiefel. So manchen kennt das Problem von Schweifen, vor allem in der kalten Jahreszeit. Von miefenden Fen, wenn man abends aus den Schuhen steigt. Von warmen, manchmal durchschwitzen Socken. Manchmal muss man sogar einen Moment die Luft anhalten. Schweife sind ein Problem, beim einem mehr, beim anderen weniger. Dabei sind sie in der Regel keine Frage von ungepflegten Fen oder mangelnder Hygiene. Sondern die Fe sind in den festen Schuhen den ganzen Tag eingesperrt und knnen nicht atmen.

Die falschen Socken, der festen Schuh, wenig atmungsaktives Leder oder Kunstleder, und natrlich krperliche Anstrengung lassen Fe berhitzen und schwitzen. Ja, man schwitzt auch an den Fen und das nicht wenig. Thomas Essers, Grnder der Funktionsmarke "TESS" sagt dazu: "Wer seine Fe schtzen will, wenn er den ganzen Tag unterwegs ist oder in schweren Arbeitsschuhen schuftet, sollte unbedingt funktionelle Socken tragen. Sie halten Fe trocken und regulieren den Wrmehaushalt im Schuh."

Abgesehen von der unangenehmen Geruchsbildung ist Feuchtigkeit im Schuh ein Risikofaktor fr Fu- und Nagelpilz. Das wissen die wenigsten Menschen. Die feuchtwarme Atmosphre auf der Haut ist wie ein Brutkasten, in dem Bakterien sich nach Lust und Laune vermehren knnen.

Nur trockene Fe sind gesunde Fe, denn Trockenheit ist der grte Feind der Pilze. "Das Beste fr die Fe," so Essers, "ist grundstzlich frische Luft und Sonne, doch das ist bei der Arbeit und in den kalten Jahreszeiten unmglich. Arbeitsschuhe schtzen die Fe vor Klte

und Verletzungen. In manchen Berufen ist es sogar vorgeschrieben, schweres, festes Schuhwerk mit verstrkenden Zehenkappen zu tragen." Da gibt es schnell Schweife. Die Lsung sind Funktionssocken. Im Sport kennt jeder Wanderer und Radfahrer sie und beim Training im Fitnessstudio hat ein echter Sportler niemals Baumwollsocken an. Warum also nicht auch bei der Arbeit und im Alltag Funktionssocken tragen? Sie nehmen die Schweifeuchtigkeit von der Haut und geben sie nach auen ab, hnlich wie ein Trikot oder Laufhosen es tun.

Doch mal ehrlich: Wer will fr den Alltag teure Sportsocken tragen? TESS bietet Funktionssocken (und Funktionswsche) fr Alltag und Arbeit an. Thomas Essers hat mehr als zwanzig Jahre Funktionssocken und -wsche fr Sportmarken entwickelt und sieht einen groen Bedarf im Alltag und bei der tglichen Arbeit. Egal, welche Berufe, die meisten Menschen mssen festes Schuhwerk tragen, egal ob Koch, Bauarbeiter, Feuerwehrmann oder Handwerker. Mit seinen TESS-Produkten bietet Essers hchste Qualitt zu einem, im Vergleich zu Sportprodukten, extrem guten Preis-Leistungs-Verhltnis an.

Hintergrund zu Fupilz

TESS Socken verhindern wirkungsvoll Fupilz. Manche Menschen mgen Fupilz fr eine Lappalie halten. Doch ignoriert man eine Infektion, kann sie sich unangenehm entwickeln. Sie breitet sich bis zu den Fungeln aus und verursacht schnell langwierige Nagelpilzinfektionen. Fr Menschen mit etwas schwcherem Immunsystem sind Hautpilzinfektionen mitunter sogar stark gesundheitsgefhrdend.

Fupilz ist bei uns eine Volkskrankheit. Man sagt, etwa jeder Dritte hat im Lauf seines Lebens einmal oder mehrmals Probleme damit. Die Erreger sind Fadenpilze, die bersetzt "Hautesser" heien. Diese Dermatophyten ernhren sich von Keratin, der Hornsubstanz in unserer Haut, von Haaren und Ngeln an Fingern und Zehen sowie von Kohlenhydraten. Die Sporen sind uerst widerstandsfhig und hartnckig. Am wohlsten fhlen sie sich im feuchtwarmen Milieu auf der Haut, so, wie es oft in geschlossenen Schuhen entsteht.

So infiziert man sich: Der Mechanismus der bertragung entspricht entweder einer sogenannten "Schmierinfektion" (Erreger sind auf dem Boden im Schwimmbad oder Sauna)

oder einer "Kontaktinfektion", also ber direkten Hautkontakt mit anderen Menschen. "Schnappt" man den Erreger irgendwo auf, lassen ihn winzige Verletzungen in die Haut eindringen. Wenn dazu noch das eigene Immunsystem durch Stress oder andere Faktoren geschwcht ist, geht es relativ schnell. Die ersten Anzeichen nimmt man kaum wahr. Zuerst bricht der Fupilz zwischen den Zehen aus, gern zwischen der vierten und der kleinen Zehe. Von dort breitet er sich bei fehlender Behandlung auf die Fungel aus. Die Symptome sind Juckreiz, Rtungen und schuppende Haut.

In geschlossenen festen Arbeitsschuhen, die oft aus wenig atmungsaktiven Materialien bestehen, ist das Risiko besonders gro, dass sich die Fupilzbakterien drastisch ausbreiten, weil es zu warm und zu feucht auf der Haut ist. Steht man dann stundenlang in seinen Schuhen, kann Fupilz selbst bei medizinischer Behandlung nur schwer heilen. Fu- und Nagelpilz muss grundstzlich austrocknen. Trockene Fe hat man, wenn man die richtigen Socken in seinen Schuhen trgt. Hochwertige Funktionssocken bestehen aus synthetischen Fasern. Die T.ESS-Socken fr den Arbeitsschutzbereich sind fr schwere Arbeitsschuhe und die extremen Bedingungen bei krperlich schwerer Arbeit gemacht. Die eingearbeiteten Polsterungen schtzen den Fu nicht nur vor Druck und mglichen Druckkrften, sondern bieten auch sehr viel Volumen um viel Feuchtigkeit von der Haut weg nach auen abzuleiten. Bei bereits vorhandenen Pilzinfektionen tragen gute Funktionssocken zur schnelleren Heilung bei, weil der Fu trocken bleibt. Wichtig ist es allerdings auch, sie tglich zu wechseln und bei einer bereits bestehenden Infektion ein antibakterielles Waschmittel beizufgen, um die Pilzsporen abzutten.

In der T.ESS-Kollektion gibt es folgende Arbeitssocken:

Einfach und gut:

TESS Classic light Socken im 3er Pack (Artikelnummer: 450100015) kosten 3,99 EUR

TESS Classic warm Socken im 2er Pack (Artikelnummer: 450110015), kosten 5,99 EUR

Fr schwere Arbeitsschuhe:

TESS Premium Merino Socke (Artikelnummer: 452200015), kostet 7,99 EUR

TESS Premium Modal Socke (Artikelnummer: 452100015) mit Modal, kostet 6,99EUR

Der Ferrari unter den Socken:

TESS Platinum Primaloft Socke (Artikelnummer: 453100015) mit Primaloft, kostet 29,95 EUR

Mehr Infos und Onlineshop unter http://www.tessworkwear.com

Die T.ESS GmbH produziert hochwertige funktionelle Wsche und Socken als Workwear fr verschiedene Berufsgruppen sowie zertifizierte feuerfeste Wsche fr Feuerwehrleute und Motorsport. "Funktionspapst" Thomas Essers entwickelt stndig neue Technologien - wie beispielsweise Seamless in besonderen Materialmix - greift dabei auf eine mehr als 20-jhrige Erfahrung in der Produktion von Seamless-Sportwsche und Funktionssocken zurck.

