Karpfenangeln im Herbst

(firmenpresse) - Wer schon einmal im Herbst zum Karpfenangeln war, der wird förmlich in den Bann gezogen. Denn hier erfährt der Angler ganz spannende und unvergessliche Momente. Aber das Karpfenangeln ist gar nicht so einfach, denn es erfordert umfangreiche Kenntnisse, eine gute Technik und eine sehr anspruchsvolle Ausrüstung. Der Karpfenangler benötigt nicht nur eine Angelrute und Angelrolle, sondern auch die passende Angelschnur und Karpfenköder.



Das passende Zubehör zum Karpfenangeln

Angelfans, die im Herbst auf Karpfen angeln, benötigen mehrere Ruten, Köder, vernünftige Bekleidung und eventuell ein Bivvy zum Übernachten. Immer mehr Angler lassen sich auf das Abenteuer Karpfenangeln ein und für viele von ihnen ist es mehr als nur ein Zeitvertreib. Karpfenangeln ist für sie eine Art Lifestyle und nicht selten sind es die kleinen Dinge, die dieses Hobby so einzigartig machen, wie beispielsweise der vom Nebel bedeckte See am frühen Morgen. Nicht immer steht also der Fang eines kapitalen Karpfens im Fokus, sondern auch die Reihe an Erlebnissen, die der Angler auf dem Weg zum Zielfisch erfährt. Damit das Karpfenangeln im Herbst zum Erlebnis wird, bietet Angel Domäne vom kompletten Karpfen-Set bis hin zu Schlafsäcken, Taschen, Futteralen und Keschern alles an, was für den kapitalen Fang benötigt wird.



Die komplette Ausrüstung aus einer Hand

Auf angel-domaene.de findet der Karpfen-Angler alles, was sein Herz begehrt. Sollte einmal etwas unklar sein, dann steht dem Kunden das erfahrene Team des Online-Shops zur Seite. Es hilft nicht nur bei der Wahl der einzelnen Angelgeräte, sondern auch bei der Zusammenstellung einer ganzen Ausrüstung. Vom Bissanzeiger, über Pilker, Angelschnur und Angeltaschen, steht eine vielfältige Auswahl zur Verfügung.







http://www.angel-domaene.de/zielfischprogramme/karpfenangeln---17_393.html



Kurzprofil:

Der Online-Shop angel-domaene.de ist seit über 20 Jahren im Bereich Angelsport, Outdoor und Camping zuhause. Doch nicht nur online genießt das Unternehmen das Vertrauen der Kunden, sondern auch in den Ladengeschäften in Beverungen sowie in Leipzig und Herne. Diese bieten Anlaufstellen für alle, die gern in einer angenehmen Atmosphäre einkaufen und eine freundliche und kompetente Beratung zu schätzen wissen.





