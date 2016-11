Anti-Pelz-Kampagne "Bogner tötet!" - Tierschützer machen für zwei Tage Halt in Trier

Das Modehaus Bogner wird zum Tatort, die Tierschützer sperren symbolisch das Modehaus ab. Bogner Kunden werden mit Trillerpfeifen ausgepfiffen.

(firmenpresse) - Im Rahmen der bundesweiten Anti-Pelz-Kampagne "Bogner tötet" protestiert das Deutsche Tierschutzbüro e.V. ab kommenden Freitag, den 11. November 2016 für zwei Tage vor der Bogner-Filiale in Trier. Das Modeunternehmen verwendet noch immer Echtpelz in seinen Kollektionen und geriet bereits im vergangenen Jahr massiv in die Kritik. So ergaben Recherchen des Deutschen Tierschutzbüros, dass ein Teil der Pelze aus China importiert wird.

Es ist allgemein bekannt, welche Qualen und Schmerzen die Pelztiere erleiden müssen, um letztendlich als kleines Accessoire an der Jacke oder Mütze zu enden. "Dabei gibt es wunderbare Alternativen, die genauso schön, flauschig und warm sind, aber für die kein Tier getötet werden muss", so Jan Peifer, Gründer Deutsches Tierschutzbüro e.V.



Aus Gründen des Tier- und Umweltschutzes verzichten bereits unzählige bekannte Modeketten auf den Gebrauch von Echtpelz in ihren Kollektionen, wie zum Beispiel Armani, Charles Vögele, Esprit, Gerry Weber, Hugo Boss, Jack Wolfskin, Marc O´Polo, S. Oliver und Zara. Keines dieses Unternehmen möchte weiterhin eine Industrie unterstützen, die Tierquälerei fördert und keine Rücksicht auf die Belange der Pelztiere nimmt.



Teil des Protestes wird eine Tatort-Aktion sein. Die Tierschützer werden direkt vor der Filiale einen Tatort aufbauen, der verdeutlicht, dass gequälte Tiere für Kleidung bei Bogner ihr Leben lassen mussten. Dazu werden sie den Bereich um den "Tatort" Bogner symbolisch mit Polizeiband absperren. Tierschutzaktivisten tragen weiße Schutzanzüge und sichern als Ermittler die Beweise. Blutspuren und Pelze liegen vor der Filiale auf dem Boden und sind mit weißer Kreide umrandet. Dazu wird es Informationen zur Haltung von Pelztieren geben. Große Schilder zeigen parallel den grausamen Alltag der Pelzindustrie. Vor Ort wird auch der Plakatwagen des Deutschen Tierschutzbüros sein, auf ihm gespannt ist ein 2x4 Meter großes provokantes Plakat. Die Passanten und Kunden von Bogner sollen damit vor dem Kauf von Pelzprodukten gewarnt werden.





Pressetermin:

Ort: Konstantinstraße 24 in 54290 Trier direkt vor dem Modegeschäft Bogner

Zeit: Freitag, den 11. November 2016 um 13:30 Uhr

Kontakt vor Ort: Lucas Christoffer (Tel.: 0176-702 819 29 oder Lucas.Christoffer(at)tierschutzbuero.de)

Tierschutz-Aktivisten sperren den "Tatort" (das Modehaus Bogner) mit Polizeiband symbolisch ab. Ermittler in weißen Schutzanzügen sichern die Beweise in Form von Blutspuren und Pelzen.



Am darauffolgenden Samstag, den 12. November 2016 werden die Tierschützer lautstark mit Trillerpfeifen protestieren, dabei werden sie Bogner-Kunden auspfeifen und ihnen die rote Karte zeigen. "Mit dieser ungewöhnlichen Aktion wollen wir den Bogner Kunden aufzeigen, was wir von Pelz halten" so Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro e.V.



Das Deutsche Tierschutzbüro wird auch in den kommenden Wochen weitere Protestaktionen direkt vor Bogner-Modehäusern durchführen:

-Wiesbaden: 09.-10.11.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Burgstraße 2-4 in 65183 Wiesbaden

-Trier: 11.-12.11.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Konstantinstraße 24 in 54290 Trier

-Dortmund: 18.11.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Wißstraße 2 in 44137 Dortmund

-Hannover: 20.-21.11.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Luisenstraße 9 in 30159 Hannover

-Sylt: 23.-24.11.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in Gurstig 17 auf 25980 Sylt

-Hamburg: 25.11.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr im Rathausmarkt 4 in 20095 Hamburg

-Frankfurt: 02.-03.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Goethestraße 21 in 60313 Frankfurt

-Essen: 05.-06.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in Hagen 26 in 45127 Essen

-Düsseldorf: 07.-08.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Königsallee 6 in 40212 Düsseldorf

-Köln: 09.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Brückenstraße 17 in 50667 Köln

-München: 16.-17.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr und 11:00 bis 15:00 Uhr in der Residenzstraße 14-15 in 80333 München

-Garmisch-Partenkirchen: 19.-20.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr Am Kurpark 23 in 82467 Garmisch-Partenkirchen

-Nürnberg: 21.-22.12.2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Kaiserstraße 27 in 90403 Nürnberg

-Berlin: 23.-24.12.2016 von 13:00 bis 18:00 am Kurfürstendamm 42 in 10719 Berlin



Informationen zur Kampagne finden Sie unter: www.bogner-toetet.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tierschutzbuero.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig. Weitere Informationen unter www.tierschutzbuero.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Leseranfragen:

Gubener Straße 47, 10243 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.11.2016 - 10:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1422223

Anzahl Zeichen: 4678

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Ansprechpartner: Jan Peifer

Stadt: Berlin

Telefon: 030-27004960



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.