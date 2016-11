Wie kleine Kinder Müsli lieben lernen

Bilderbuch der Ernährungsberaterin für Kinder Martina Breiden aus Hillscheid

Dem kleinen Müsli-Drachen schmeckt das Müsli!

(firmenpresse) - Das Kinderbuch "Der kleine Müsli-Drache" von Martina Breiden hat eine klare Intention: Es soll zeigen, dass gesundes Essen Spaß machen kann und lecker ist! Gesundes Essen macht schlau, stark und fit. Die Autorin verfolgt mit ihrem Buch das Ziel, schon kleine Kinder spielerisch und mit allen Sinnen an gesunde Lebensmittel heranzuführen. Die Hauptfigur, ein kleiner grüner Drache namens Müsli, entstand während eines Kindergartenprojektes.



Martina Breiden, medizinische Fachangestellte mit Zusatzausbildung zur Ernährungsberaterin für Kinder, entwickelte zusammen mit den Kindern gesunde Knusper-Müslis. Um einen kindgerechten Bezug zum Thema zu schaffen, wurde der Drache Müsli zum Vermittler. Im vorliegenden, 36 Seiten starken Bilderbuch taucht er wieder auf, um seine Botschaft vom gesunden Essen überall zu verbreiten. Wie die Covergestaltung stammen auch die reichhaltigen, fröhlichen Illustrationen des Buches von Martina Breiden.



Der grüne Drache Müsli lebt am Rande eines kleinen Waldes. Ein idyllischer Bach schlängelt sich durch die saftige Wiese vor seiner Höhle. Am Ufer des Baches steht ein Baum mit einem Vogelnest, in dem eine nette Vogelfamilie wohnt: Vater, Mutter und Vogelkind. Der kleine Vogel kommt eines Tages in eine gefährliche Situation. Und weil der kleine Drache schlau und stark ist - denn er isst ja sein gesundes Müsli - macht er sich zusammen mit vier Menschenkindern auf, den kleinen Vogel zu retten. Und alle kleinen Leser können Müsli und seinen Freunden dabei helfen, denn sie können Hilfe brauchen.



"Der kleine Müsli-Drache" ist ein Buch, das Kinder zum aktiven Mitmachen animiert und so Kreativität, Fantasie und Mut stärken will. So ganz nebenbei werden die Kinder an das Thema gesunde Ernährung herangeführt. Am Ende des Buches gibt es noch ein leckeres Rezept, das laut Martina Breiden "an alle liebenden Eltern gerichtet ist und von Herzen kommt". Mit ihrem Buch gibt die Autorin sowohl Eltern als auch Erziehern in Kindergärten und Kitas sowie Lehrern von Schulanfängern ein Instrument an die Hand, praktisches Ernährungswissen zu vermitteln. Und das ohne Dogma und erhobenen Zeigefinger. Kinder lernen ihr Essverhalten von Eltern, großen Geschwistern und Erziehern, aber auch durch Medien wie Bücher. Sie sind wissbegierig und Neuem gegenüber aufgeschlossen. Je früher sie sich mit ihrer Nahrung beschäftigen, desto kompetenter werden sie sich auch später ernähren können. "Der kleine Müsli-Drache" kann dabei mithelfen.









Bibliografische Angaben:

Martina Breiden

Der kleine Müsli-Drache

ISBN: 978-3-86196-652-4

Hardcover, 36 Seiten, farbig illustriert



Das Buch kann bei Amazon bestellt werden.









http://www.papierfresserchen.de



Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.



