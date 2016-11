Geschafft! Über 150 Top-Unternehmen auf CareerGuide24 - Neue Unternehmen, viele Karrierewege

Ab sofort können sich Studierende und Absolventen auf CareerGuide24.com in einem Pool von über 150 internationalen Top-Unternehmen über viele verschiedene Karrierewege- und Möglichkeiten informieren.

(firmenpresse) - Welche Karrieremöglichkeiten habe ich nach meinem Studium? Welche Unternehmen suchen nach Absolventen mit meinem Studiengang? Diese und viele weitere Fragen stellen sich die Mehrzahl der Studierenden und Absolventen heutzutage. Das Angebot an Unternehmen und Stellen ist groß, hier den richtigen Arbeitgeber zu finden, der sowohl zum eigenen Studiengang als auch zu einem selber passt, gestaltet sich oftmals als schwierig. Klassische Jobportale bieten hier unglücklicherweise auch keine adäquate Hilfe und Transparenz.



Mit CareerGuide24.com wird den Akademikern ein Portal zur Verfügung gestellt, das sie gezielt bei ihrer Suche unterstützt und ihnen dabei hilft, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Ganz gleich ob Volontariat, Traineeprogramm oder Direkteinstieg, bei CareerGuide24.com findet jeder Student und Absolvent seinen auf ihn zugeschnittenen Karriereweg in dem zu ihm passenden Unternehmen, sowohl in Deutschland, der Schweiz und Österreich als auch in Spanien und Großbritannien.



In einem Pool von inzwischen über 150 namhaften internationalen Top-Unternehmen, zu denen unter anderem Shell, Dr. Oetker, Bosch, Hermes, MAN und T-Systems zählen, können die zukünftigen Fach- und Führungskräfte gezielt anhand ihres Studiums, Abschlusses und ihrer bevorzugten Beschäftigungsart nach dem Unternehmen suchen, das perfekt zu ihnen passt. Ihrem Weg in die Karriere steht somit nichts mehr im Wege.



