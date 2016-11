Der RTL II Monster-Spielfilmabend mit "Godzilla" und "Cloverfield" (FOTO)

Sendetermin: Freitag, 11. November ab 20:15 Uhr bei RTL II



Am Freitagabend zeigt RTL II gleich zwei monströse

Spielfilm-Highlights. Den Anfang macht Roland Emmerichs Blockbuster

"Godzilla" aus dem Jahr 1998, in dem die aus zahlreichen japanischen

Filmen bekannte Riesenechse New York in Schutt und Asche legt. Der

anschließende Thriller "Cloverfield" erzählt dieselbe Geschichte,

allerdings aus der Sicht einer Gruppe von Freunden, die auf der

Flucht vor einem riesigen Monster ums Überleben kämpft und

verzweifelt versucht, die Stadt zu verlassen.



"Godzilla" USA 1998: Regie: Roland Emmerich



Eine durch Atombombentests entstandene riesige Echsenmutation

nistet sich im New Yorker Untergrund ein und legt die Stadt in Schutt

und Asche. Zu allem Übel legt die Bestie auch noch Eier. Der

Fortbestand der Menschheit ist gefährdet...



"Godzilla" aus dem Jahr 1998 ist die erste US-amerikanische

Adaption der berühmten japanischen Monsterfilm-Reihe. Der erste

Godzilla-Film erschien in Japan bereits 1954; bisher wurden dort 28

Filme produziert. Im Jahr 2014 erschien die zweite amerikanische

"Godzilla"-Version, in der u.a. die Schauspieler Bryan Cranston und

Aaron Taylor-Johnson mitwirken. Godzilla ist weltweit so populär,

dass die Monsterechse 2004 - zu ihrem 50. Geburtstag - mit einem

Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame geehrt wurde. Sendetermin:

Freitag, 11. November, um 20:15 Uhr bei RTL II



"Cloverfield" USA 2007; Regie: Matt Reeves



Ein gigantisches Monster, dem auch das Militär gegenüber machtlos

zu sein scheint, wütet in New York. Eine Gruppe von Freunden kämpft

ums Überleben und versucht verzweifelt, die Stadt zu verlassen.



Mit "Cloverfield" inszenierte Regisseur Matt Reeves ("Let Me In",

"Planet der Affen: Revolution") einen der Überraschungserfolge im



Jahr 2008. Bei nur 30 Millionen Dollar Produktionskosten spielte der

Film weltweit ca. 170 Millionen Dollar ein. "Cloverfield" wurde unter

strengster Geheimhaltung gedreht, erst kurz vor der Filmpremiere

wurde der Titel bekanntgegeben. Produziert wurde das komplett mit

einer Handkamera gefilmte Monster-Spektakel von J.J. Abrams ("Lost",

"Star Trek Into Darkness", "Star Wars: Das Erwachen der Macht"), der

auch am Drehbuch beteiligt war. Im März 2016 startete mit "10

Cloverfield Lane" ein ebenfalls von Abrams produziertes Sequel in den

Kinos, das sich vom Stil her allerdings komplett von seinem Vorgänger

unterscheidet.



Sendetermin: Freitag, 11. November, um 22:55 Uhr bei RTL II







