DAtF: Umfrage zu Rückbau zeigt großen Informationsbedarf in der Bevölkerung - Export von Know-how mit breiter Unterstützung

(ots) - Eine aktuelle repräsentative Umfrage von forsa im

Auftrag des DAtF zeigt, dass beim Thema Rückbau von Kernkraftwerken

ein großer Bedarf nach Information besteht und die Bevölkerung

Interesse am Thema hat. Gleichfalls besteht eine große Zustimmung zum

Export von deutschem Know-how im Bereich Rückbau.



So geben 79 Prozent der Befragten an, dass Sie eine Unterstützung

der Bundesregierung für den Export von Technologie und Wissen in

diesem Bereich unterstützen, auch zum Erhalt von Kompetenz und

Arbeitsplätzen in Deutschland.



Dazu erklärt DAtF-Präsident Dr. Ralf Güldner: "Für unsere

Industrie ist die breite Unterstützung in der Bevölkerung erfreulich,

wenn sie mit Können und Erfahrung im Rückbau Chancen auf

internationalen Märkten erschließt und dafür auch Rückendeckung von

der Politik erhält."



Auf ihren Informationsstand zum Thema Rückbau angesprochen, geben

71 Prozent der Befragten an, sie seien weniger gut oder gar nicht gut

informiert. Zugleich äußern 54 Prozent, sie würden sich stark oder

sehr stark für das Thema interessieren. Den Informationsbedarf im

Einzelnen illustriert die Frage nach Einschätzung des Anteils von

Reststoffen aus dem Rückbau, der in ein Endlager für schwach- und

mittelaktive radioaktive Abfälle gebracht werden muss: Nur 2 Prozent

aller Befragten kannten den korrekten niedrigen Wert von unter zwei

Prozent der gesamten Materialmenge.



Gefragt nach dem, was beim Rückbau wichtig ist, steht die

Sicherheit an erster Stelle. Gleich danach kommt die umfassende und

regelmäßige Information zum Sachstand beim Rückbau. Dieser

ausgeprägte Wunsch nach Transparenz kann ein Schlüssel sein, mit dem

Betreiber und Behörden Vertrauen in der Bevölkerung erhalten und

vergrößern können.



Der Bericht zu den Umfragergebnissen kann auf www.kernenergie.de

abgerufen werden.









