Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters moderieren auf NDR Kultur und berichtenüber ihren neuen Spielort

(ots) - Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie

Orchesters tauschen am Freitag, 11. November, ihre Instrumente gegen

ein Mikrofon im Sendestudio von NDR Kultur ein. Sechs Bläser und

Streicher - die Hornisten Amanda Kleinbart und Jens Plücker der

Flötist Daniel Tomann, die Bratscherin Anna Theegarten, die Cellistin

Bettina Bertsch und der Kontrabassist Benedikt Kany - werden einen

ganzen Tag lang das Moderatorenteam verstärken.



Berichten werden sie vor allem von ihren ersten Erfahrungen mit

ihrem neuen Zuhause, der Elbphilharmonie. Außerdem werden sie

interessante Aufnahmen ihres Orchesters und ihrer Kammerensembles

vorstellen. Als Höhepunkt wird am Spätnachmittag eines der äußerst

begehrten Abonnements für die erste Saison in der neuen

Elbphilharmonie verlost. In der Zeit zwischen 6.00 Uhr und 8.30 Uhr

und am Nachmittag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr streamt NDR Kultur

live aus dem Sendestudio, zu sehen und zu hören auf

www.NDR.de/ndrkultur.



Sendung: Freitag, 11. November, ab 6.00 Uhr, NDR Kultur







