Ohoven: Trump kann sich keinen Handelskrieg mit EU leisten

(ots) - Zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl erklärt

Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbands mittelständische

Wirtschaft (BVMW) und des europäischen Mittelstandsdachverbands

European Entrepreneurs (CEA-PME):



"Amerika hat anders gewählt, als fast ganz Europa es erwartet hat.

Mit der Wahl von Donald Trump wollen viele Amerikaner offensichtlich

dem Establishment in Washington die rote Karte zeigen. Wer will, dass

das Volk entscheidet, muss Brexit und die amerikanische

Präsidentenwahl respektieren. Vielmehr sollte die Politik sehr viel

intensiver und auch mit einem größeren Maß an Demut spätestens jetzt

darüber nachdenken, was sich schnellstmöglich ändern muss, damit das

Vertrauen in Politiker wieder wächst.



Die Börsen werden sich schnell beruhigen und zur Tagesordnung

übergehen. Ich bin überzeugt, Donald Trump, der ja aus der Wirtschaft

kommt, ist an stabilen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen

zur Europäischen Union und insbesondere zu Deutschland als stärkster

Volkswirtschaft in Europa interessiert. Für seine Äußerungen zu

Protektionismus und Abschottung gilt: Nichts wird so heiß gegessen,

wie es im Wahlkampf gekocht wird. Der Lackmus-Test für uns wird das

transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sein. Hier geht es um die

größte Freihandelszone der Welt mit 800 Millionen Menschen. Die USA

können sich weder Protektionismus noch gar einen Handelskrieg mit der

EU oder China leisten. Das weiß auch Donald Trump. Im Übrigen: Ohne

den Kongress kann kein Präsident den Kurs der USA um 180 Grad

ändern."







Pressekontakt:

BVMW Pressesprecher

Eberhard Vogt

Tel.: 030 53320620

Mail: presse(at)bvmw.de



Original-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BVMW

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 10:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1422263

Anzahl Zeichen: 1934

Kontakt-Informationen:

Firma: BVMW

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung