Moderator Thore Schölermann im Interview mit CLOSER zu seiner Freundin: "Mein Plan ist, dass ich mit 'The Voice' aufhöre und Hausmann werde!"

(ots) - Thore Schölermann (32) moderiert die Musikshows

'The Voice of Germany' und 'The Voice Kids'. Außerdem steht er für

'taff' und 'Match Factor' vor der Kamera und ist am Wochenende für

Mercedes als Moderator unterwegs. Doch der Erfolg hat seinen Preis:

die Beziehung zu Schauspielerin Jana Julie Kilka (29) leidet. In der

aktuellen CLOSER (EVT 09.11.) sprechen die beiden über ihre

Zukunftspläne - die nicht ganz identisch sind.



"Manchmal kommt Thore nur für eine Nacht vorbei. Es ist so extrem,

dass wir beide gesagt haben, so kann es nächstes Jahr nicht mehr

weitergehen", sagt Jana Julie Kilka zu CLOSER. Vor allem, weil Thore

eigentlich ganz andere Ziele hat: "Wir haben ja fest eine Familie

geplant. Hochzeit und Kinder. Aber wir haben keine Zeit. Wie soll das

gehen, wenn das Kind da ist?", sagt der Moderator. Für Jana wäre eine

Schwangerschaft aus diesem Grund aktuell ein absolutes NoGo: "Ich

könnte mir ein Baby mit Thore jetzt nicht vorstellen" Doch dieser

will am liebsten sofort Papa werden und macht Jana im

CLOSER-Interview einen Vorschlag: "Mein Plan ist, dass ich mit 'The

Voice' aufhöre und Hausmann werde! Dann kannst du weiter drehen, und

ich bleibe beim Kind. Damit könnte ich gut leben, das kann ich mir

wirklich gut vorstellen!" Jana wiegelt ab: "Wir werden in den

nächsten fünf Jahren mal über ein Baby nachdenken." Etwas, das Thore

überrascht: "Aber wir hatten doch eigentlich mal gesagt, wir möchten

Kinder, bevor du 30 bist ...", erklärt Thore. Jana korrigiert ihn:

"Also ich habe mein Leben lang gesagt: keine Kinder vor 30! Das muss

eine andere Frau gewesen sein, Schatz ..." Sie fügt hinzu: "Ich habe

von Thore noch keinen Heiratsantrag bekommen. Er hat mir zwar schon

mehrere Ringe geschenkt - aber gefragt hat er mich noch nicht."



