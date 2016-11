Themenabend im MDR FERNSEHEN: "Vor 40 Jahren - Die Biermann-Ausbürgerung"

(ots) - Die Hintergründe der Ausbürgerung des

Liedermachers Wolf Biermann im Jahr 1976 und die weitreichenden

Folgen für die DDR-Künstlerszene werden am 13. November von 22.00 bis

02.30 Uhr in einem "MDR Zeitreise"-Spezial beleuchtet.



Eingeläutet wird der dreiteilige Themenabend durch eine

Spezialausgabe des Geschichtsmagazins "MDR Zeitreise" mit Moderator

Mirko Drotschmann, der einen ersten Blick auf das geschichtsträchtige

Leben des Musikers und seine Verfolgung durch die Stasi bis hin zur

Ausbürgerung wirft. Dazu wird von Prominenten geschildert, welchen

Einfluss das Ereignis auf die Künstlerszene der DDR hatte.



Anschließend folgt die Dokumentation "Der Fall Biermann - Mit der

Gitarre gegen die Staatsmacht", über die 23 Jahre, die der

Liedermacher in der DDR verbrachte und in welchen er sich mit seinen

Texten und Melodien gegen Unterdrückung und Diktatur stellte. Der

Film zeigt die Zerrissenheit eines Mannes, der mit seiner Musik zum

Staatsproblem wurde, bis ihm schließlich im Jahr 1976 die

Wiedereinreise nach einem Konzert in Köln verweigert wurde.



Die exklusive Ausstrahlung des ersten öffentlichen Konzerts

Biermanns in Leipzig, am 1. Dezember 1989, rundet den Themenabend ab.

Weniger als einen Monat nach der Maueröffnung und nach einem

Vierteljahrhundert Zwangspause auf ostdeutschen Bühnen zeigt sich der

Liedermacher wie in den besten Tagen - zornig, radikal und zärtlich.

Sein Publikum begrüßt er mit den Worten: "Ich bin sehr froh und sehr

aufgeregt. 25 Jahre wurde ich verboten, und ich werde nie vergessen,

wem ich das zu verdanken habe. Aber ich werde auch nie vergessen, wem

ich zu verdanken habe, dass ich hier heute singen kann - Euch."



Weitere Informationen zum Themenabend sind unter

www.mdr.de/zeitreise abrufbar.







