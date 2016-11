GNTM-Finalistin Taynara Joy Silva Wolf (19)über Klum'sche Modelagentur "One Eins": "Ich bin heilfroh, da raus zu sein"

(ots) - Das Prinzip ist einfach: wer erfolgreich an der

TV-Show Germany's Next Topmodel teilnimmt, wird anschließend von der

Agentur "One Eins" unter Vertrag genommen. Inhaber ist Heidi Klums

(43) Vater Günther Klum (70).



Nicht erst seit der letzten Staffel gibt es Kritik an der Agentur

aus den Reihen der Models, doch noch nie gab es so viele

Aussteigerinnen - CLOSER (EVT 09.11.) hat exklusiv mit einigen von

ihnen gesprochen.



"Ich bin heilfroh, da raus zu sein", berichtet die diesjährige

Finalistin Taynara Joy Silva Wolf (19) und fügt hinzu: "Durch die

Agentur sind mir so viele gute Jobs durch die Lappen gegangen." Das

bestätigt auch die Zehntplatzierte Laura Franziska Blank (22): "Ich

habe schnell gemerkt, dass sich da keiner um mich kümmert. Nach einem

halben Jahr wollte ich nur noch weg."



Julia Wolf (21), die lange als Favoritin galt und dann

krankheitsbedingt aussteigen musste, erzählt: "Ich habe kaum Anfragen

weitergeleitet bekommen und schaue mich in New York nach einer

anderen Agentur um."



Aus der diesjährigen Staffel hat bislang kein Mädchen große Jobs

ergattert - auch Siegerin Kim Laura Hnizdo (20) nicht. Heidi selbst

scheint das Problem ebenfalls wahrzunehmen: "Bei einigen bin ich

traurig, dass ich nichts mehr von ihnen sehe."



Datum: 09.11.2016

