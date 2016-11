Moderne Hausverwaltung in Neuwied - IVM GmbH

(firmenpresse) - "Wir leisten mehr, als andere versprechen!" Das sagt Rudolf Kühl, Geschäftsführer der IVM Immobilien Verwaltung Mittelrhein GmbH aus Neuwied. Das Hausverwaltungs-Unternehmen hebt sich ab aus der Masse der Immobilienverwalter. Denn in diesem Betrieb wird innovativ und mit modernen Mitteln gearbeitet, wie der Geschäftsführer erklärt.

So wird moderne EDV eingesetzt, die jeden Anruf und E-Mails dokumentiert und die eingeleiteten Schritte sichtbar macht. So schaffen die Immobilienfachleute Transparenz über jeden Vorgang an einem Objekt. Und diese Vorgänge sind für die betreffenden Hauseigentümer über einen persönlichen Zugang auf einen Server einsehbar. "So kann jeder Eigentümer sich von unserer Arbeit oder dem Erledigungsstand selbst informieren" berichtet der Neuwieder Immobilienverwalter. So kann er Bilder, Angebote und Informationen jederzeit für die Objektbewohner einsehbar machen. "Das verstehen wir unter Transparenz" freut er sich. Und besonders freut er sich darüber, dass er seinen Kunden etwas bieten kann, was andere Wettbewerber noch nicht anbieten.

Ebenso achten die modernen Hausverwalter darauf, dass alles so schnell wie möglich erledigt wird. So werden schnelle und übersichtliche Jahresabrechnungen erstellt. Die Protokolle von Eigentümerversammlungen werden in der Versammlung fertiggestellt und direkt am Tag nach der Versammlung per E-Mail oder Post an die Eigentümer versandt. Eingehende Kundenanfragen werden ebenfalls schnell und zügig bearbeitet. "Dabei achten wir auf hohe Qualität" sagt Rudolf Kühl.

Die Hausverwalter sitzen in Neuwied im Stadtteil Altwied. Das Büro ist gut erreichbar. Das Unternehmen verfügt über vier Mitarbeiter. Die Fachleute nehmen regelmäßige Objektbegehungen vor, um den Zustand des Gebäudes zu überprüfen. Dabei arbeiten die Immobilienverwalter mit einer Checkliste, um so strukturiert Punkt für Punkt kontrollieren zu können.

Verwaltet werden Wohnungseigentümergemeinschaften nach dem WEG-Gesetz (WEG-Verwaltung). Ebenso verwaltet das Unternehmen Miethäuser für Miethausbesitzer. Regional beschränken sich die Verwalter auf die Städte Neuwied, Koblenz, Bendorf, Andernach, Weißenthurm und die jeweilige Umgebung. "Wir wollen schnell vor Ort sein" sagt der Geschäftsführer. "Denn nur so können wir unseren Kunden eine gute Leistung garantieren".

Neben dem Einsatz moderner EDV und innovativer Techniken achten die Hausverwalter auch auf die Einsparung von Betriebskosten. "Durch Gaspreisvergleiche, Vergleiche von Versicherungen und anderen Leistungen lässt sich viel Geld sparen" ist sich der Immobilienverwalter sicher. Die Fachleute begleiten auch Sanierungen und Instandhaltungen. Für Miethausbesitzer werden neben den Objektbetreuungstätigkeiten auch die Mietenbuchhaltung und die Mieterbetreuung sowie die Mieterhöhungen vorgenommen. "So steigern Miethausbesitzer ihre Rendite" berichtet der Neuwieder.

Das zuverlässige Unternehmen legt großen Wert auf eine offene und respektvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Auch das Firmenmotto sagt einiges über das Denken der Hausverwalter aus. Es lautet: "Innovativ. Verlässlich. Modern." Rudolf Kühl ist sich sicher: "Wer in Neuwied und Umgebung eine moderne und verlässliche Hausverwaltung sucht, der sollte auf jeden Fall auch mit uns sprechen!".





Die IVM Immobilien Verwaltung Mittelrhein GmbH ist ein innovatives und zuverlässiges Hausverwaltungs-Unternehmen in der Region Neuwied-Koblenz-Bendorf.

Rudolf Kühl

Unterer Kümmelberg 17

56567 Neuwied

info(at)iv-mittelrhein.de

02631 9693045

http://www.iv-mittelrhein.de



