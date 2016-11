"Mythos Gold" / ZDFinfo-Dokuüber die Geschichte des Edelmetalls (FOTO)

Vom den alten Ägyptern über den kalifornischen Goldrausch Mitte

des 19. Jahrhunderts bis hin zu den riesigen Minen der Gegenwart: Am

Samstag, 12. November 2016, 18.00 Uhr, erzählt ZDFinfo in der

zweiteiligen Dokumentation "Mythos Gold" die Geschichte des

Edelmetalls. Mit einem Mix aus moderner Computergrafik,

Archivmaterial und Spielszenen beleuchtet der Film die fortwährende

Suche nach Gold und zeigt die zeitgemäßen Techniken der Gewinnung.

Interviews mit dem Unternehmer und neuen US-Präsidenten Donald Trump

und Experten beim Londoner Antiquitätenhändler "Wartski" sowie bei

"Barrick Gold", dem größten Goldbergbauunternehmen der Welt, helfen

dabei, die Gier nach dem glänzenden Metall zu verstehen.



Vor Milliarden von Jahren stürzten Meteoriten auf die Erde und

hinterließen eine gigantische Menge Gold. Ab 18.00 Uhr zeigt "Mythos

Gold: Ewige Suche", dass das Metall schon den Ägyptern so wichtig

war, dass sie es in die Ewigkeit mitnehmen wollten. Für das

Edelmetall wurden Kriege geführt und ganze Kontinente erobert. Seit

jeher dient Gold als Symbol von Macht und Prestige. Der zweite Teil

der Dokumentation, "Schmutzige Geschäfte", rückt ab 18.45 Uhr die

dunkle Seite des boomenden Goldgeschäfts in den Fokus.



