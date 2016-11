GEO WISSEN: Das Geheimnis des gemeinsamen Glücks (FOTO)

(ots) -

Die neue Ausgabe der Magazin-Reihe widmet sich dem machtvollsten

aller Gefühle: der Liebe. Versierte Autoren und renommierte Experten

beschreiben, wie diese wohl größte Sehnsucht unser Leben bestimmt -

und wie man eine Partnerschaft stabil und glücklich gestalten kann.



Kein Gefühl bewegt unsere Seele so stark wie die Liebe. Doch wie

verändern digitale Medien die Art, wie Menschen sich suchen und

finden? Worin liegt das Geheimnis dauerhaft glücklicher Beziehungen?

Wie fühlen Männer und Frauen, die mehr als einen Partner lieben? Und:

Was hilft Menschen, den Schmerz einer Trennung zu überwinden?



In der neuen Ausgabe von GEO WISSEN beschreibt der

Beziehungsforscher Prof. Manfred Hassebrauck, wie die digitale

Revolution unsere Partnerschaften verändert und warum manche Menschen

scheinbar keine verbindlichen Liebesbeziehungen mehr eingehen können.

Reporter berichten, wie Teenager ihre erste Liebe im Zeitalter der

Smartphones erleben. Sie erzählen, wie Betrüger das Internet nutzen,

um die Gefühle ihrer Mitmenschen auszubeuten. Außerdem besuchen sie

polyamore Frauen und Männer, die mehr als nur einen Partner lieben -

und Eifersucht und Besitzdenken zu überwinden versuchen.



Überdies werden wissenschaftliche Erkenntnisse über die Grundlagen

von glücklichen Partnerschaften präsentiert: Diese kennzeichnet vor

allem das ausgewogene Verhältnis von Autonomie und Nähe der Partner,

tief empfundene Freundschaft und Wertschätzung und ein

gewinnbringender Umgang mit Konflikten.



Eine Bindungsexpertin erläutert, warum manche Beziehungssuchende

ihr Herz immer wieder an Männer und Frauen verlieren, die ihnen nicht

gut tun. Der renommierte Psychologe und Paartherapeut Prof. Ulrich

Clement erklärt, wann Liebespaare in der Krise Hilfe benötigen - und

was diese leisten kann.



Zwei wissenschaftlich fundierte Selbsttests ermöglichen es Paaren,



die Schwächen und Stärken ihrer Beziehung vor diesem Hintergrund

einzuschätzen und ihren eigenen Umgang mit Streit und

Auseinandersetzungen in der Partnerschaft zu verbessern.



Die neue Ausgabe von GEO WISSEN (Nr. 58) erscheint heute, hat

einen Umfang von 164 Seiten und kostet 9,50 Euro (die Ausgabe mit der

DVD "Paare erzählen von der Liebe" 16,50 Euro).



Unter www.geo.de/presse-download finden Sie das aktuelle Heftcover

zum Download.







Pressekontakt:

Christine Haller

GEO Kommunikation

20444 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88

E-Mail haller.christine(at)guj.de

Internet www.geo.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, GEO Wissen, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, GEO Wissen geo-wissen-02-16-liebe-cover-300dpi.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1422276

Anzahl Zeichen: 2921

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, GEO Wissen geo-wissen-02-16-liebe-cover-300dpi.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung