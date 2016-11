Bundestag stellt klar: Unternehmensberatung ist keine Zeitarbeit

(ots) - Nach langwierigen und zähen Verhandlungen hat der

Deutsche Bundestag jetzt die Reform des Arbeitnehmerüberlassungs- und

Werkvertragsrecht beschlossen. Die hierin enthaltene Klarstellung zur

Abgrenzung von Consultingleistungen zu Zeitarbeit begrüßt der

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) mit Nachdruck. Das

Gesetz soll am 1. April 2017 in Kraft treten. BDU-Präsident

Hans-Werner Wurzel: "Endlich herrscht wieder Klarheit bei unseren

Klienten. Speziell in den letzten beiden Jahren haben die Entwürfe

und Diskussionen zur Gesetzesänderung zur Verunsicherung in den

Unternehmen geführt. Hierdurch wurden - auch strategisch wichtige -

Projekte verzögert oder gar nicht vergeben. Jetzt können Auftraggeber

ohne AÜG-Gefahr Beratungsprojekte beauftragen."



Der Gesetzgeber hat mit der neuen Regelung ausdrücklich

klargestellt, dass die Tätigkeiten von Unternehmensberatern nicht als

Zeitarbeit zu bewerten sind. Und: Im Gesetzestext ist präzisierend

beschrieben, dass "die unternehmerische Tätigkeit beispielsweise als

Beratungsunternehmen" nicht eingeschränkt werden darf. Dem Einsatz

von Werk- und Dienstverträgen als zeitgemäße Form des kreativen und

komplexen Projektgeschäftes steht damit nichts im Wege. Diese werden

regelmäßig zwischen Auftraggebern und Dienstleistern in der

Unternehmensberatung- oder IT-Branche in Optimierungs- Entwicklungs-

und IT-Einführungsprojekten vereinbart.



Durch die Neujustierung ist die Grundlage geschaffen, um durch die

nun folgenden rechtlichen Bewertungen für Consultants und deren

Klienten sichere Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit zu

gewährleisten. Wurzel: "Wir haben von Beginn an diese lange geführte

Diskussion auf politischer Ebene nicht verstehen können. Schon die

bisherige Rechtsprechung hatte eigentlich klar gemacht, dass es für

das Gelingen eines Beratungsprojekts wichtig ist, die Projektarbeit



mit und beim Klienten durchzuführen. In vielen Gesprächen und mit

starker Unterstützung von Mitgliedsunternehmen haben wir diese

Argumente auf politischer Ebene vertreten." Ohne intensive Analyse

von Strukturen und Prozessen sowie ohne Gespräche mit Mitarbeitern

und Stakeholdern könne kein Mandat erfolgreich gestaltet werden. Der

Gesetzgeber habe dieser Notwendigkeit im neuen AÜG-Regelwerk daher

auch folgerichtig Rechnung getragen. Für die Tätigkeit eines Beraters

sei es "typisch", dass der "Arbeitsort" des Beraters "im Betrieb des

beratenen Unternehmens" sei. Das Merkmal einer persönlichen

Abhängigkeit des Beraters im Sinne einer Weisungsbefugnis des

Auftraggebers - wie häufiger argumentiert - sei damit keinesfalls

verbunden, so das Fazit.



Die Klarstellung kann als Bundestagsdrucksache Nr.18/10064 online

abgerufen werden unter:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/100/1810064.pdf







Pressekontakt:

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.: www.bdu.de

Klaus Reiners (Pressesprecher) ,T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23

500 58, rei(at)bdu.de



Original-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1422277

Anzahl Zeichen: 3431

Kontakt-Informationen:

Firma: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 9 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung