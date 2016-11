|Erfolgreich im Netz gefunden werden ist kein Geheimnis|Gastronomien |Anwälten| Architekten| Fitness-Studios|

SEO muss nicht immer kompliziert sein, aber Qualität besitzen - wie eine erfolgreiche SEO-Strategie und ein starkes Branding zum Erfolg führen.

Bettertimes-Logo

(firmenpresse) - Es ist kein Zufall, erfolgreich im Netz gefunden zu werden, das ist inzwischen auch vielen Unternehmern bewusst. Dennoch bewegen sich immer noch nur wenige Unternehmer dazu, sich Online mehr zu engagieren. Der Kunde wiederum ist meist schneller und erwartet auch eine ebenso schnelle Abwicklung - rein nach dem Credo "Zeit ist Geld"! Es muss aber nicht immer kompliziert oder kostspielig sein. Da ist ein richtiger Partner wichtig, der sie nicht nur berät, sondern auch alle wichtigen Handlungsempfehlungen hochwertig umsetzt.



Mit viel Fleiß und kontinuierlicher Weiterentwicklung arbeiten wir mit einem SEO-Workflow, der sie schnell und nachhaltig nach vorne bringt. Unsere Strategie lässt sich einfach und ohne viele Fachbegriffe auf den Punkt bringen:



Ein starkes Branding, eine technisch gute Umsetzung und die Streuung von Content sind unser Weg zu Ihren Kunden im Netz.



Branding

Farben, Typografie und Gestaltung: Ein starkes Branding überzeugt und schafft Vertrauen. Wir gestalten zeitlos, aber mit dem richtigen Gespür für Trends und erfüllen damit die unterbewussten Erwartungen Ihrer Zielgruppe sowie Ihren eigenen ästhetischen Anspruch.



Technische Umsetzung

Die Website ist für uns mehr als das Klischee der "Visitenkarte im Netz". Wir sehen sie eher als Bauchladen. Und der lässt den Kunden auch schon im Netz die Kaufentscheidung treffen. Ein optimierter Quelltext führt nicht nur zu einer schnellen Website, sondern auch zu einer niedrigeren Absprungrate - niemand wartet auf langsame Websites. Auch die Suchmaschinen lieben schnelle Seiten.



Probe aufs Exempel? Anhand eines unserer Kunden wollen wir es Ihnen verdeutlichen:

Speed-Test



Eine simple und logische Struktur mit aufforderndem Charakter führt den Kunden zielsicher zu einer schnellen Kaufabwicklung - direkt online oder über den Weg in Ihr Ladenlokal.





Content-Streuung

Mit themenrelevanten Blog-Texten schaffen wir den Weg zum Kunden, der selbst noch keinen aktiven Bedarf hat. Viel mehr wird dieser erst geweckt und der Kunde direkt oder indirekt auf Ihre Website gelenkt. Beim Streuen der Texte achten wir darauf, immer themenrelevante Foren zu fokussieren.



Für wen sind wir also gut?

Wir feiern besonders im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, z.B. in der Gastronomie, bei Anwälten, Architekten oder Fitness-Studios unsere Erfolge. An diesem Erfolg wollen wir auch Sie teilhaben lassen.



Der Weg zu uns ist nicht weit - wir freuen uns auf Sie!

Bettertimes - Agentur für SEO in Köln







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://ww.bettertimes.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bettertimes wird als der heißeste Newcomer unter den Kölner Agenturen gehandelt. Neben maßgeschneidertem Branding und zielorientierter Markenstrategie mit der vollen Bandbreite an On- und Offline-Services bietet Bettertimes mit erfolgreichen SEO-Maßnahmen den oft entscheidenden Vorteil im Online-Marketing.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bettertimes - Cem Gürbüz

Leseranfragen:

Hacketäuerstr. 32, 51063 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.11.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1422360

Anzahl Zeichen: 2943

Kontakt-Informationen:

Firma: Bettertimes - Cem Gürbüz

Ansprechpartner: Cem Gürbüz

Stadt: Köln

Telefon: 015122088144



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.