Schlanker Filmemacher von ACME

VR06 Sport- und Actionkamera mit 4K, WiFi und 140°Weitwinkelobjektiv

ACME?VR06?

(firmenpresse) - Die ACME "VR06 Ultra HD sports & action camera with Wi-Fi" punktet mit Aufnahmen in Ultra-HD, einem schlanken Formfaktor und einer UVP von lediglich 80 Euro.

Fernweh lindert die kleine Cam mit gestochen scharfen Aufnahmen vom letzten Abenteuerurlaub. Wer nicht so lange warten möchte, sieht sich das Video direkt auf dem integrierten 2 Zoll Display der Actioncam an oder streamt die selbstgedrehten Filme via WiFi zum Smartphone oder Tablet.

Die extra schmale Kamera, die lediglich 59,3 (L) x 21 (B) x 41,1 (H) mm misst, passt in jede Tasche und fällt dank ihres Gewichts von nur 65 g inklusive Akku nicht zur Last - das erweist sich insbesondere bei einer Helmmontage als praktisch. Das umfangreiche Zubehör der Kamera erlaubt nahezu überall eine Befestigung des kleinen Filmemachers. Sei es der Bungeejumping-Helm, der Fahrradlenker oder das Hoverboard: die "VR06" ist als treuer Begleiter für jeden Spaß zu haben.

Dem Lieferumfang der ACME Actioncam liegt neben den vielen Befestigungskits auch ein Waterproof-Gehäuse bei, welches bis zu einer Tiefe von 30 m wasserdicht ist.

Videos nimmt die Cam in 4K und mit 25 fps auf. Wer Speicherplatz spart und im Full-HD-Modus aufnimmt, sichert die Filme mit 60 fps. Weiterhin verfügt die Kamera über ein 140° Weitwinkelobjektiv, einen Micro-USB- und einen Micro-HDMI-Anschluss sowie über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher. Der microSD-Slot fasst Karten mit bis zu 32 GB Speicherplatz.

Ab sofort ist die "VR06 Ultra HD sports & action camera with Wi-Fi" zu einer UVP von 80 Euro erhältlich.





http://www.acme.eu



Die Marke ACME bietet Produkte aus den Bereichen IT- und Unterhaltungselektronik, darunter Tablets, Kameras, Mäuse, Tastaturen und weiteres elektronisches Zubehör.

Die Produktlinie "Right now" bietet innovative Lifestyle-Produkte, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen.



Die mit zahlreichen Design-Awards prämierte Untermarke "Urban Harmony" steht für stylische Schutzhüllen und Taschen, aber auch Audio-Produkte, wie Kopfhörer und Lautsprecher.

Das Headquarter von ACME Europe befindet sich in Litauen mit verschiedenen Sales-Offices in ganz Europa.

ACME

PR KONSTANT

Corinna Ingenhaag

Niederkasseler Straße 2

40547 Düsseldorf

corinna(at)konstant.de

0211-73063360

www.konstant.de



Firma: ACME

Ansprechpartner: Presse Abteilung

Stadt: Kaunas

