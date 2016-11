MDR "Exakt": Mehr Straftaten gegen Ausländer in Sachsen und Sachsen-Anhalt

(ots) - Die fremdenfeindliche Stimmung in Deutschland

bewegt sich auch in diesem Jahr auf einem hohen Niveau. In Thüringen

etwa wurden im ersten Halbjahr 63 politisch motivierte Straftaten

gegen Flüchtlinge und Asylbewerber begangen, wie ein Sprecher des

Landeskriminalamtes dem MDR-Magazin "Exakt" mitteilte.



In Sachsen-Anhalt sind seit Januar 182 politisch motivierte

Straftaten gegen Ausländer verübt worden, darunter 116 gegen

Flüchtlinge und Asylbewerber. Das entspricht LKA-Angaben zufolge

einem Anstieg von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



In Sachsen haben sich fremdenfeindliche Übergriffe auf

Flüchtlingsunterkünfte im ersten Halbjahr im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Wurden zwischen Januar und

Juni 2015 noch 25 politisch motivierte Straftaten gegen Unterkünfte

registriert, waren es ein Jahr später bereits 70, wie ein

LKA-Sprecher mitteilte. "Die asylfeindliche, sich radikalisierende

und letztlich Gewalt fördernde Stimmung in Teilen der Gesellschaft

spiegelt sich insbesondere in Straftaten gegen Asylunterkünfte

wider."



Bereits am Freitag hatte das Bundeskriminalamt mitgeteilt, dass es

in diesem Jahr bundesweit mehr als 800 Straftaten gegen

Asylunterkünfte und mehr als 1.800 Straftaten gegen Asylbewerber und

Flüchtlinge gab. Zwar seien die Fallzahlen bundesweit seit Februar

deutlich zurückgegangen, dennoch bewegten sie sich noch immer auf

hohem Niveau.



Der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Matthias Quent vom

Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena spricht von einer

Bankrotterklärung gegenüber dem Grundgesetz. Er kritisiert, dass die

Steigerung des Gewaltpotentials in der Gesellschaft nicht

wahrgenommen wird: "Man hat sich tatsächlich in der öffentlichen

Debatte daran gewöhnt. Dieser Prozess der Normalisierung ist fast

noch bedenklicher als die Zunahme der Gewalt."





Der Text ist bei exakter Quellenangabe "MDR-Exakt" ab sofort

freigegeben.



Mehr dazu unter mdr.de/exakt und heute 20.15 Uhr im MDR FERNSEHEN.







